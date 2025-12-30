Meloni, schiaffo alla sinistra: "Ricevuto il pagamento della rata del PNRR"

Natale è già passato, ma Giorgia Meloni non ha ancora smesso di fare regali agli italiani. "Oggi l’Italia ha ricevuto dalla Commissione europea il pagamento dell’ottava rata del PNRR, pari a 12,8 miliardi di euro, a seguito della valutazione positiva del 1° dicembre scorso sul raggiungimento di 32 obiettivi, di cui 16 target e 16 milestone - ha scritto il presidente del Consiglio in un post su X -. Nella stessa giornata, l’Italia ha trasmesso alla Commissione anche la richiesta di pagamento della nona e penultima rata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anch’essa pari a 12,8 miliardi di euro".

"Con la richiesta di pagamento della nona rata - ha proseguito la leader di Fratelli d'Italia -, l’Italia si conferma capofila in Europa nell’attuazione del PNRR, sia per numero di obiettivi raggiunti sia per importo ricevuto, che con l’ottava rata sale a 153,2 miliardi di euro, pari al 79% della dotazione totale, a fronte della media europea del 60%. Nel 2026 il Governo, insieme alle istituzioni competenti, continuerà a lavorare con determinazione per completare gli obiettivi della decima e ultima rata, trasformando il Piano più complesso d’Europa - ha concluso - in risultati concreti per cittadini, imprese, economia e per la credibilità internazionale della Nazione".