Elly Schlein, l'attacco a Meloni? Un autogol clamoroso: "Quel tempo è finito"

Torniamo al 16 ottobre del 2025. Elly Schlein, non appena Donald Trump aveva annunciato i suoi dazi contro i prodotti europei, aveva subito attaccato Giorgia Meloni sostenendo che dovesse far ricredere il suo alleato sull'altra sponda dell'Atlantico. "Meloni ha detto a Trump di togliere i dazi al 107% sulla pasta?", aveva tuonato la leader del Pd. Ebbene, anche questa volta è stata smentita.

Il 2026 è iniziato soltanto da due giorni. Ma Elly Schlein può già vantare la prima figuraccia dell'anno. Ieri, giovedì 1° gennaio. Il presidente americano Donald Trump ha cancellato il cosiddetto "super-dazio" del 107% alla pasta italiana . E, ovviamente, è una splendida notizia. " Merito del dialogo con gli Usa ", hanno confermato gli esponenti del governo Meloni.

"Sì, Schlein, lo ha potuto dire proprio grazie a quel dialogo transatlantico che voi avete provato a liquidare come vassallaggio - ha commentato FdI su X -. Ha potuto farlo perché ha costruito un rapporto privilegiato con il Presidente Trump, che oggi la accredita come interlocutrice internazionale e come ponte tra Europa e Stati Uniti. Lo ha detto e ha portato a casa il risultato, mettendo al centro l’interesse nazionale, quello stesso interesse che voi avete troppo spesso sacrificato sull’altare dell’ideologia. Per fortuna, quel tempo è finito".