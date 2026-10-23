Sondaggio Ghisleri, boom di FdI e flop Vannacci: clamoroso sorpasso del centrodestra sulla sinistra

Come ogni venerdì torna l'appuntamento con il sondaggio realizzato da Alessandra Ghisleri per Realpolitik, il talk show politico di Rete 4 condotto da Tommaso Labate. Dopo gli scontri dello scorso weekend, il centrodestra vola e sorpassa il campo largo. Fratelli d'Italia guadagna lo 0,2% e si piazza così al 28%. Restando dalle parti del centrodestra, troviamo Forza Italia in calo dello 0,2% e si attesta al 7,5%. Poi c'è il boom della Lega che conquista lo 0,4% e si colloca in questo modo al 6,4%.
Spostandoci dalle parti del campo largo, in testa troviamo il Pd di Elly Schlein stabile al 20%. Dietro c'è il M5s di Giuseppe Conte che cresce dello 0,3% e si piazza così all'11,4%. Infine Avs di Fratoianni e Bonelli che perde lo 0,1% e scende così al 6,5%.
Sondaggio-Mannheimer, "forse ha finito la sua crescita": chi rischia di essere a fine corsaRenato Mannheimer svela i numeri dell'ultimo sondaggio realizzato da Eumetra e diffuso durante la puntata di gioved&...
Per quanto riguarda gli altri partiti, Futuro Nazionale di Roberto Vannacci è stabile al 6,8%, Azione di Carlo Calenda al 3,1% (-0,2%), Italia Viva di Matteo Renzi al 2,4% (+0,1%), Più Europa di Riccardo Magi all'1,6% (+0,2%), Noi Moderati di Maurizio Lupi stabile all'1% e Sud Chiama Nord di Cateno De Luca allo 0,8% (+0,2%). La coalizione del centrodestra è data al 43,7%, il campo largo invece al 43,4%.
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