Sondaggio Ghisleri, boom di FdI e flop Vannacci: clamoroso sorpasso del centrodestra sulla sinistra

Come ogni venerdì torna l'appuntamento con il sondaggio realizzato da Alessandra Ghisleri per Realpolitik, il talk show politico di Rete 4 condotto da Tommaso Labate. Dopo gli scontri dello scorso weekend, il centrodestra vola e sorpassa il campo largo. Fratelli d'Italia guadagna lo 0,2% e si piazza così al 28%. Restando dalle parti del centrodestra, troviamo Forza Italia in calo dello 0,2% e si attesta al 7,5%. Poi c'è il boom della Lega che conquista lo 0,4% e si colloca in questo modo al 6,4%.

Spostandoci dalle parti del campo largo, in testa troviamo il Pd di Elly Schlein stabile al 20%. Dietro c'è il M5s di Giuseppe Conte che cresce dello 0,3% e si piazza così all'11,4%. Infine Avs di Fratoianni e Bonelli che perde lo 0,1% e scende così al 6,5%.