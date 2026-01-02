Giorgia Meloni, il Telegraph la incorona: è lei la leader globale per il 2025

Non solo quelli itaiani. Giorgia Meloni straccia anche i sondaggi inglesi. Secondo i lettori del Telegraph, la premier è la leader mondiale n. 1 per il 2025. Nella classifica stilata dagli esperti del quotidiano, la leader di Fratelli d'Italia si piazza invece al secondo posto alle spalle della presidente moldava Maia Sandu. I giornalisti del Telegraph hanno elogiato la sua "calma" e il pragmatismo con cui la presidente del Consiglio sta guidando l'Italia.

Secondo i lettori, Giorgia Meloni ha ricoperto un ruolo fondamentale nell'imporre all'attenzione europea il tema dei migranti. L'attivismo del suo governo ha infatti nell'imporre all'attenzione europea il tema dei migranti. E, ancora, è stata lodata la vocazione internazionale di Atreju, la festa di Fratelli d'Italia che ha ospitato diverse personalità di primo piano come la stessa leader dei conservatori britannici Kemi Badenoch, che ha descritto la premier italiana come "una forza della natura", motivata non dalla "fama o dal denaro", ma dalla volontà di "sistemare le cose".