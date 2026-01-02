Libero logo
Crans-Montana
Famiglia nel Bosco
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Giorgia Meloni, il Telegraph la incorona: è lei la leader globale per il 2025

di
Libero logo
venerdì 2 gennaio 2026
Giorgia Meloni, il Telegraph la incorona: è lei la leader globale per il 2025

1' di lettura

Non solo quelli itaiani. Giorgia Meloni straccia anche i sondaggi inglesi. Secondo i lettori del Telegraph, la premier è la leader mondiale n. 1 per il 2025. Nella classifica stilata dagli esperti del quotidiano, la leader di Fratelli d'Italia si piazza invece al secondo posto alle spalle della presidente moldava Maia Sandu. I giornalisti del Telegraph hanno elogiato la sua "calma" e il pragmatismo con cui la presidente del Consiglio sta guidando l'Italia. 

Secondo i lettori, Giorgia Meloni ha ricoperto un ruolo fondamentale nell'imporre all'attenzione europea il tema dei migranti. L'attivismo del suo governo ha infatti nell'imporre all'attenzione europea il tema dei migranti. E, ancora, è stata lodata la vocazione internazionale di Atreju, la festa di Fratelli d'Italia che ha ospitato diverse personalità di primo piano come la stessa leader dei conservatori britannici Kemi Badenoch, che ha descritto la premier italiana come "una forza della natura", motivata non dalla "fama o dal denaro", ma dalla volontà di "sistemare le cose".

Giorgia Meloni, Fdi fa impazzire la sinistra con una foto: "Buon 1° gennaio"

Anno nuovo, vecchia storia. Nel 2026, come nel 2025, il partito più amato dagli elettori italiani resta Fratelli ...

Non finisce qui. Il Telegraph ha anche ricordato che anche il primo ministro britannico Keir Starmer - che è un laburista - ha riconosciuto il lavoro "notevole" di Giorgia Meloni sempre nel contrasto ai trafficanti e all'immigrazione illegale. Insomma, anche dall'altra parte della Manica si stanno rendendo conto che l'Italia sta tornando tra le grandi d'Europa. 

"Giorgia Meloni leader più influente d'Europa": il Telegraph fa impazzire la sinistra

Da leader considerata isolata e potenzialmente pericolosa, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si e' trasform...
tag
giorgia meloni
telegraph

Provaci ancora Elly Elly Schlein, l'attacco a Meloni? Un autogol clamoroso: "Quel tempo è finito"

Profondo rosso Giorgia Meloni, il sondaggio per il 2027? Un disastro per Elly Schlein

Anno nuovo, vecchia storia Giorgia Meloni, Fdi fa impazzire la sinistra con una foto: "Buon 1° gennaio"

ti potrebbero interessare

Roberto Fico, ennesima figuraccia: "Nomina nulla", terremoto in Campania

Roberto Fico, ennesima figuraccia: "Nomina nulla", terremoto in Campania

Redazione
Elly Schlein, l'attacco a Meloni? Un autogol clamoroso: "Quel tempo è finito"

Elly Schlein, l'attacco a Meloni? Un autogol clamoroso: "Quel tempo è finito"

Redazione
Giorgia Meloni, il sondaggio per il 2027? Un disastro per Elly Schlein

Giorgia Meloni, il sondaggio per il 2027? Un disastro per Elly Schlein

Redazione
Da Giani a Decaro: ecco la squadra dei tuffatori rossi

Da Giani a Decaro: ecco la squadra dei tuffatori rossi

Andrea Muzzolon