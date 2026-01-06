Libero logo
Attacco al Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Sinistra cerchiobottista: "Né Maduro né Trump"

Veltroni e Gentiloni denunciano la violazione del diritto internazionale Ma sulla testa del narcotrafficante pendeva già una taglia messa da Biden
di Giovanni Sallustimartedì 6 gennaio 2026
Sinistra cerchiobottista: "Né Maduro né Trump"

2' di lettura

Ci mancava lo slogan “Yankee go home!” in prima pagina, poi la copia del Corriere della Sera mandata in stampa ieri sarebbe stata del tutto indistinguibile da un ciclostile antagonista pro-Maduro. In questo modo, perlomeno, il quotidiano di via Solferino ha salvato la forma, che deve pur assomigliare vagamente a quella che un tempo connotava l’organo della borghesia produttiva, candidandosi a testata di riferimento della sinistra “neneista”. Ovvero: né con Trump né con Maduro, dove non si sa, magari sugli alberi dello chiccoso Bosco Verticale meneghino, sicuramente fuori dalla fiumana della Storia.

L’Orco di Mar-a-Lago che si divora il diritto internazionale, questo è l’eterno problema, l’unico, la chiave esplicativa mono-ossessiva che fa precipitare tutto il resto (robetta come il controllo delle rotte energetiche, l’Asse delle autocrazie a un passo dalla costa americana, perfino la festa dei civili venezuelani liberati) nell’irrilevanza. È a tutti gli effetti una paranoia ideologica camuffata da analisi, e infatti per supportarla il Correrione ospita in un giorno ben due ex leader del Partito democratico. Voilà allora l’articolessa di Walter Veltroni (uno che ha sempre scambiato l’America con i party mondani della famiglia Kennedy) e l’intervista a Paolo Gentiloni Silveri, già rampollo eco-gauchista poi convertito al rito eurocratico.

Maduro, Maurizio Landini perde la testa in piazza: "Governo supino a Trump"

"Siamo di fronte non semplicemente alla violazione del diritto internazionale, ma siamo di fronte al pieno tentativ...

Tesi comune: l’America è trasfigurata in una banda di gangster, tocca all’Europa presidiare l’ordine e il diritto (risate in sala). Veltroni parte col botto: «Se gli Usa possono bombardare un Paese sovrano è allora ugualmente legittimo che Putin possa invadere l’Ucraina e che la Cina possa regolare i suoi conti con Taiwan». Ecco, di nuovo, la confusione moralistica tra il diritto e la potenza. I tiranni come Putin e Xi capisco.

Maduro in tribunale si dichiara innocente: "Sono un uomo perbene"

È proprio bravetto quello sceneggiatore, che sarebbe poi Donald Trump, che ha ideato la giornata di ieri, ha scel...
tag
donald trump
nicolas maduro
usa
venezuela

Sinistra in piazza per il dittatore Maduro, Maurizio Gasparri inchioda Landini: "Si dovrebbe vergognare"

Ecco il testo Groenlandia, la nota dei leader europei a Trump: "Fa parte della Nato"

Figuraccia rossa Roma, i venezuelani smascherano Cigl e Anpi: "Ignoranti, andate via!"

ti potrebbero interessare

Maduro, Maurizio Gasparri inchioda Landini: "Si dovrebbe vergognare"

Maduro, Maurizio Gasparri inchioda Landini: "Si dovrebbe vergognare"

Redazione
Sondaggio Piepoli, FdI sempre più a valanga: una cifra mai vista

Sondaggio Piepoli, FdI sempre più a valanga: una cifra mai vista

Redazione
Maduro, Maurizio Landini perde la testa in piazza: "Governo supino a Trump"

Maduro, Maurizio Landini perde la testa in piazza: "Governo supino a Trump"

Redazione
Il primo sondaggio dell'anno è una mazzata per la sinistra: ecco le cifre

Il primo sondaggio dell'anno è una mazzata per la sinistra: ecco le cifre

Roberto Tortora