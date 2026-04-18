Jannik Sinner ridimensionato da McEnroe: "Quello che non ha"

Il dibattito tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner è sempre acceso. Nel frattempo Patrick McEnroe, fratello di John ed ex tennista americano, è tornato ad accenderlo. Intervenuto allo Spout Podcast, ha elogiato entrambi, ma ha speso parole particolarmente forti per lo spagnolo, definendolo un talento unico nel suo genere: “Alcaraz bisogna metterlo in cima alla lista, ora ha decisamente più Slam di Sinner — ha spiegato — Il modo in cui gioca è con una gioia incredibile, con una varietà di colpi straordinaria. Fa colpi che non pensavamo nemmeno fossero possibili, e li fa con continuità”.

Insomma, parole che ridimensionano Sinner ed esaltano il tennista di Murcia, che McEnroe accosta a un ‘mostro’ del tennis: "Federer aveva ovviamente l’eleganza, il rovescio in slice e la capacità di venire a rete; questo ragazzo ha l’esplosività di Nadal, la velocità di Djokovic e la capacità di creare colpi di Federer, tutto insieme”. Prima di raccontare un episodio significativo: "Durante la finale degli Australian Open, Alcaraz alzava lo sguardo verso mio fratello in cabina di commento e rideva; anche in finale, mentre stava perdendo e non stava giocando bene".