Jannik Sinner ridimensionato da McEnroe: "Quello che non ha"

Il dibattito tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner è sempre acceso. Nel frattempo Patrick McEnroe, fratello di John ed ex tennista americano, è tornato ad accenderlo. Intervenuto allo Spout Podcast, ha elogiato entrambi, ma ha speso parole particolarmente forti per lo spagnolo, definendolo un talento unico nel suo genere: “Alcaraz bisogna metterlo in cima alla lista, ora ha decisamente più Slam di Sinner — ha spiegato — Il modo in cui gioca è con una gioia incredibile, con una varietà di colpi straordinaria. Fa colpi che non pensavamo nemmeno fossero possibili, e li fa con continuità”.
Insomma, parole che ridimensionano Sinner ed esaltano il tennista di Murcia, che McEnroe accosta a un ‘mostro’ del tennis: "Federer aveva ovviamente l’eleganza, il rovescio in slice e la capacità di venire a rete; questo ragazzo ha l’esplosività di Nadal, la velocità di Djokovic e la capacità di creare colpi di Federer, tutto insieme”. Prima di raccontare un episodio significativo: "Durante la finale degli Australian Open, Alcaraz alzava lo sguardo verso mio fratello in cabina di commento e rideva; anche in finale, mentre stava perdendo e non stava giocando bene".
Jannik Sinner fuori controllo al party: mai visto cosìIl trionfo a Montecarlo, e il ritorno al posto di numero 1 del seeding su Carlos Alcaraz (sconfitto in due set in finale...
Un dettaglio che per lui dice molto: "È uno showman, una star di Broadway e un atleta incredibile tutto in uno”. Su Sinner, invece, il giudizio resta altissimo ma diverso nello stile: “Un grande giocatore, ma è un po’ più 'meccanico' nel suo modo di giocare — ha aggiunto — La sua personalità è diversa, Borg era silenzioso, quando giocava contro mio fratello era molto impassibile. Lui è più simile a lui. Devi essere ciò che sei. Trovo che spesso il gioco dei tennisti rifletta la loro personalità: sono estroversi? Attaccano? Vanno a rete?”.
Sinner è un po’ più “riservato fuori dal campo, ma non potrebbe essere più gentile e più elegante — ha concluso McEnroe — Anche lui è straordinario, ha già vinto quattro Slam. Ha portato il livello dei colpi da fondo campo a un altro livello, semplicemente non ha ancora la stessa varietà di colpi di Alcaraz. Ma colpisce la palla da fondo come pochissimi che abbia mai visto".