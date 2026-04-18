Dritto e Rovescio, Sara Kelany: "Immigrazione e crimine, il collegamento è diretto"

A Dritto e rovescio, il programma di approfondimento politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, si è tornati a parlare del tema dell'immigrazione. E dei dati del Viminale. Secondo il ministero dell'Interno il 35% dei reati in Italia sono commessi da immigrati. E su questo punto, Sara Kelany di Fratelli d'Italia ha le idee molto chiare. "C'è un collegamento diretto tra l'immigrazione clandestina e la criminalità, perché se non si può dire più nemmeno questo, allora vuol dire che...", stava argomentando la responsabile del dipartimento Immigrazione di FdI.

"Non è così!", ha ribattuto la mediatrice culturale Evelyne Sukali. "Ma certo che è così. La criminalità è un fenomeno che sta colpendo l'Italia", ha provato a replicare la Kelany. Ma a quel punto si è scatenato un dibattito acceso in studio, con le voci degli ospiti che si contrapponevano rendendo così difficile seguire il ragionamento. "I ragazzi italiani fanno delinquenza anche, non c'entra - ha ribadito la mediatrice culturale -. Lei sta portando questo argomento in questo mondo qua, è quello che sta portando adesso questo clima di tensione".