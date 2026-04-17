Giorgia Meloni, lo sfregio di Magi: "La vedevo e cambiavo marciapiede"

L'astio di Riccardo Magi per Giorgia Meloni? Ha origini lontane. Il leader di più Europa ha raccontato di essere cresciuto alla Garbatella, lo stesso quartiere romano proprio del presidente del Consiglio. "Sono coetaneo e sono cresciuto nello stesso quartiere della premier Meloni - ha spiegato ai microfoni di Un Giorno da Pecora, il programma radiofonico in onda su Rai Radio 1 -. Me la ricordo, a 14 anni, quando lei frequentava la locale sezione del Msi. Quando coi miei amici incontravamo lei e i suoi amici avevamo un po' paura e cambiavamo marciapiede. Il motivo? Alcuni erano un po' aggressivi - ha poi aggiunto -, potevano dirti 'che ti guardi' o cose così, anche se non è mai successo nulla". Insomma, il più classico dei traumi adolescenziali.

A quel punto i due conduttori hanno domandato al deputato di Più Europa se per caso avesse paura anche della leader di Fratelli d'Italia. Dal canto suo, Magi ha tirato fuori l'orgoglio e ha negato tutto. "No, ricordo che aveva tutti amici maschi ma già esprimeva molta leadership - ha spiegato ancora ai radioascoltatori -. Sono passati 35 anni ma ricordo ancora che la incontravo ogni tanto in una sala giochi della zona".