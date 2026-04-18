Valentino Rossi e i carabinieri, due sequestri in un giorno solo

Proprio al podcast, però, Rossi ha raccontato di essere riuscito a farsi sequestrare entrambi i mezzi nello stesso giorno. La mattina, in giro senza casco, venne fermato dai carabinieri dopo un tentativo di fuga finito subito: il suo Zip verde era troppo riconoscibile. “Avevo lo scooter, ho provato a fuggire, ma nulla”, ha ricordato. È stato identificato facilmente, tanto che la segnalazione è arrivata direttamente a casa.

La giornata però non era finita. La sera, dopo una partita a bowling a Rimini con gli amici, il ritorno si è trasformato in una corsa improvvisata tra Ape, tra sportellate e risate. Anche questa volta, però, sono intervenuti i carabinieri. “Ci hanno inseguito e ci hanno lasciato lì a piedi”, ha raccontato. Un episodio quasi cinematografico, che dipinge molto più di una bravata, ma proprio il mito di Valentino, tra Montecchio, Pesaro e Rimini, tra corse, amici e libertà, fino all’inevitabile resa dei conti a casa. “Quando il mio babbo ha capito, si è arrabbiato”, ha concluso. E alla fine, per davvero, Valentino Rossi è rimasto a piedi.