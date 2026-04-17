Giorgia Meloni, l'elogio dalla Germania: "Fa capire a Trump chi comanda"

"Meloni fa capire a Trump chi comanda”: complimenti alla premier arrivano da uno dei più importanti quotidiani tedeschi, la Frankfurter Allgemeine Zeitung, che commenta così lo strappo tra il presidente americano e la presidente del Consiglio a seguito dell'attacco del tycoon a Papa Leone XIV. Nel commento firmato da Thomas Jansen e pubblicato il 16 aprile 2026, il quotidiano ha sottolineato che la posizione di Meloni non è frutto di strategia, ma di una scelta politica consapevole.

“Trump o Leone XIV? La romana Giorgia Meloni non ha dovuto riflettere a lungo su da che parte schierarsi: da quella del Papa. Sa bene cosa deve alla ragion di Stato italiana. E questo include la fedeltà al papato. Nemmeno il quarto Papa non italiano consecutivo sulla Cattedra di Pietro ha cambiato nulla al riguardo. Proprio lei, che in Europa, insieme a Orbán, intratteneva probabilmente i migliori rapporti con il presidente americano, ora ha criticato Trump in modo più aspro di quanto abbiano mai fatto Merz, Macron e la maggior parte degli altri statisti occidentali”, si legge sul giornale.