Giorgia Meloni, missione compiuta: lei parla, la sinistra delira

"Oltre due ore di conversazioni e di programmi. Vorrò, farò, programmeremo". Giorgia Meloni parla e Giuseppe Conte, insieme al Pd e alle opposizioni, sbroccano. Sono violente le polemiche della sinistra subito dopo la conferenza stampa della premier che ha voluto incontrare i cronisti non a fine 2025 ma a inizio 2026 per fare un bilancio dell'anno passato e indicare la rotta per quello appena iniziato.

"Dopo tre anni di governo non ci ha detto nulla e non ha dato una risposta ai 6 milioni di cittadini che rinunciano alle cure per le liste d’attesa - incalza Conte -. La sanità non è tra le priorità indicate e invece ha taciuto una priorità che è quella del riarmo. Giorgetti ha anticipato che chiederanno uno scostamento per prendere soldi in deficit per le armi. Intanto le difficoltà degli italiani aumentano”. Il presidente del Movimento 5 Stelle parla di "tanti impegni ma dopo tre anni ci aspettavamo qualcosa di concreto. Per quanto riguarda il diritto internazionale abbiamo scoperto che funziona fino a un certo limite. E il limite lo stabilisce Donald Trump. E noi ovviamente a seguirlo".