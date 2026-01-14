Valeria Fedeli, morta l'ex ministra Pd. Il dolore di Meloni: "Colpisce e addolora"

Lutto nel mondo della politica italiana: è morta all'età di 76 anni Valeria Fedeli. Senatrice del Partito Democratico dalla XVII legislatura, dal 21 marzo 2013 al 12 dicembre 2016 ha rivestito la carica di vicepresidente del Senato, per poi essere nominata ministra dell'Istruzione, Università e Ricerca nel governo Gentiloni, ruolo che ha ricoperto fino all'1 giugno 2018. Nata a Treviglio (Bergamo) il 29 luglio 1949, prima di intraprendere la carriera politica era stata per molti anni dirigente nazionale della Cgil e del sindacato tessile europeo.

Trai primissimi a leader a commentare la notizia esprimendo il proprio cordoglio è stato il premier Giorgia Meloni: "La notizia della morte di Valeria Fedeli colpisce e addolora", scrive il presidente del Consiglio e fondatrice di Fratelli d'Italia su X. "Ha sempre vissuto con convizione e passione il suo impegno in politica, nel mondo della scuola e del sindacalismo. Alla sua famiglia e a chi le ha voluto bene - conclude Meloni - vanno le mie più sincere condoglianze in questo momento di dolore".

Anche Ignazio La Russa, presidente del Senato e big di FdI, ha speso parole commosse per la dem: "Ho appreso con molto dispiacere, la notizia della scomparsa di Valeria Fedeli, ministra dell'Istruzione durante il governo Gentiloni, vicepresidente del Senato, sindacalista e dirigente di partito. Ai suoi familiari e alle persone a lei care, giungano le sentite condoglianze del Senato della Repubblica".

Grande come logico il cordoglio nel mondo della sinistra: "Si è spenta a soli 76 anni Valeria Fedeli, dirigente sindacale, senatrice, valente ministra nel governo che ho presieduto. Una donna coraggiosa, battagliera, capace di dialogo. Un abbraccio ad Achille. Riposi in pace", scrive in un post su X l'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni. "Ricordo Valeria Fedeli come una donna intelligente, sensibile e molto lucida. E personalmente ricordo l'affetto con cui mi ha accompagnato sia negli anni del governo, quando era vicepresidente del Senato, sia negli ultimi anni", dice Matteo Renzi. "Era facile volerle bene ed era bello farlo. Ad Achille, ai suoi cari, alla sua Cgil, al Pd, l'affetto e le condoglianze più profonde mie e di tutta Italia Viva", conclude l'ex premier.

"Un male inesorabile e feroce ci ha portato via Valeria Fedeli. Per molti anni prestigiosa dirigente nazionale della Cgil e del sindacato tessile europeo, poi vicepresidente del Senato e ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca. Donna coraggiosa, sempre in prima linea in ogni battaglia per l'affermazione dei diritti dei lavoratori, delle donne, dei giovani, dei cittadini, credeva in una sinistra riformista capace di esprimere una cultura di governo", l'ha ricordata Piero Fassino. "Ci mancherà e sempre ne ricorderemo con gratitudine la sua lucidità intellettuale, la sua passione civile, la sua generosità. Ad Achille e ai suoi cari la più affettuosa vicinanza in queste ore di inconsolabile dolore", conclude il deputato dem. "Era bello Valeria incontrare il tuo sorriso", scrive su X Dario Franceschini. - "Ciao Valeria. Ciao. Per me rimarrai sempre 'la mia ministra'", è invece il commento di Simona Malpezzi.

