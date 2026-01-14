Giorgia Meloni, il video per sostenere Orban fa impazzire la sinistra: insieme a lei...

Giorgia Meloni gira un video per sostenere il premier ungherese Viktor Orban in vista delle elezioni di aprile in Ungheria e la sinistra impazzisce. Nel filmato in questione, pubblicato dal leader di Fidesz su Instagram, compaiono anche il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, il premier israeliano Benjamin Netanyahu, la leader dell'Afd Alice Weidel, il presidente argentino Javier Milei, il capo di Vox Santiago Abascal e Marine Le Pen in rappresentanza del Rassemblement National. A corredo del video, Orban ha scritto un commento per esprimere la sua gratitudine: "Grazie per il vostro sostegno!".

Nel filmato la premier sostiene che sia per lei "un grande piacere portare i saluti" agli elettori di Orban. E aggiunge: "Insieme difendiamo un'Europa che rispetta la sovranità nazionale ed è orgogliosa delle sue radici culturali e religiose. Dio vi benedica tutti". Repubblica, però, sembra mostrare una certa irritazione per questo endorsement in un articolo intitolato "Meloni e Salvini entusiasti di Orbán nello spot con i leader della destra estrema". Un articolo nel quale si legge che "l’endorsement di Meloni in compagnia dell’ultradestra globale è una scommessa che non paga sicuro", in riferimento agli ultimi sondaggi in Ungheria.