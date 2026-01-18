Ilaria Salis e Tatarella: gli incatenati in Italia non indignano nessuno

Subito seguita dal Movimento Cinquestelle che parlava di «diritti fondamentali che non vengano rispettati. Lo Stato italiano non può passivamente assistere all’umiliazione pubblica di una sua cittadina». Ovviamente parliamo di Ilaria Salis, per le cui catene a mille e duecento chilometri dall’Italia è insorta l’intera nazione. Quello a fianco nella foto qui sopra, invece, è Pietro Tatarella, per cui non è insorto nessuno. A sua volta trascinato in “schiavettoni” non a Budapest ma a Palazzo di Giustizia, in centro a Milano. Ce l’avevamo in casa ma è rimasto del tutto ignorato. Nessuna associazione per i diritti civili in trincea, nessuna Elly Schlein pronta alla guerra. i$ toccato a lui far notare la contraddizione dopo sette anni, ora che da assolto è tornato a vivere e parlare normalmente.

«La foto mi è stata scattata in Tribunale dove gli agenti di scorta hanno aperto la porta consapevoli che fuori ci fossero i fotografi appostati. Se guardate bene oltre alle manette c’è una catena con un lucchetto, ma io non sono Ilaria Salis e non ero in Ungheria, ma nella democratica Italia che in quei mesi aveva il grillino Bonafede Ministro della Giustizia». A scrivere è lo stesso Tatarella, il quale ieri si è lasciato andare a uno sfogo su Facebook. Era un consigliere comunale di Forza Italia nel 2019, quando è stato accusato di corruzione. Una moglie e un figlio di quattro anni appena. Ha subìto lo stesso trattamento descritto in tanti racconti sul “solido” sistema giuridico italiano. Prelevato all’alba. Terrore. Poi in isolamento per 47 giorni. Quindi anni in attesa di sentenza con il silenzio imposto dagli avvocati, perché una parola di troppo può essere fatale quando la propria vita viene messa nelle mani di un’altra. i$ tornato a parlare in questi giorni, dopo una sentenza d’appello che gli ha restituito un futuro a testa alta. Perché sul passato c’è poco da fare: pur da assolto ormai la sua condanna l’ha scontata, le sofferenze non si cancellano e la vita ha preso un’altra piega. Oggi fa il falegname. E' innocente e può finalmente levarsi qualche sassolino dalla scarpa.