La sinistra parte per la Groenlandia

Meloni parla in italiano, Elly capisce in eschimese, che è comunque un progresso. La premier dichiara di aver detto a Trump che l’aumento dei dazi ai Paesi europei che mandano soldati in Groenlandia è sbagliato. La Schlein commenta: «Dalla Meloni nessuna presa di posizione netta». Cosa doveva aggiungere: una dichiarazione di guerra a Washington, il boicottaggio dei Chicken McNuggets nei McDonald’s, l’esclusione dei giocatori americani dal campionato di basket? «Qui non si tratta solo di condividere o no le dichiarazione del presidente Usa», sottolinea con gran piglio la capodem, «ma di capire e decidere cosa fare di fronte alla più grave crisi nella alleanza transatlantica dalla sua fondazione. La politica estera di un grande Paese come l’Italia», informa la segretaria, «non può ridursi all’attesa e all’interpretazione di quello che dirà o farà Donald Trump». L’ipotesi McDonald’s, tra il Pd, pare decollare, e però non arriva la conferma. Comunque, per dare supporto a Elly interviene con un comunicato ciclostilato Piero De Luca, deputato dem e figlio del mitologico ex governatore della Campania nonché futuro sindaco di Salerno, il nuovo che avanza: «Meloni non ha preso le distanze rispetto alle nuove provocazioni di Trump sull’aumento dei dazi agli alleati Ue».

In Groenlandia sbarca anche Angelo Bonelli, metaforicamente s’intende, anche se qualcuno – notizia non confermata – giura di averlo visto vestito da Inuit mentre si aggirava tra orsi polari, caribù, buoi muschiati, volpi artiche e foche di ogni genere (barbute, dagli anelli, dal cappuccio) e dialogante con una famiglia di trichechi ai quali avrebbe detto che lo scioglimento dei ghiacci è colpa delle destre. I trichechi, ma nemmeno qui c’è la certezza, avrebbero risposto al Bonelli brandendo con le zanne i sassi dell’Adige. Ma eccolo il Bonelli, alle agenzie di stampa, non ai mammiferi marini: «Meloni applica due pesi e due misure sulla Groenlandia. Non condanna la minaccia di annessione, neppure quando viene evocato l’uso della forza militare, e non chiede il ritiro delle tariffe». E ancora, il sodale di Fratoianni: «È una scelta politica chiara, coprire Trump e accettare una logica di ricatto nei confronti dell’Europa. Per Meloni l’Italia è il 51esimo Stato americano. Di fronte a un ricatto commerciale e a una pressione geopolitica senza precedenti», spiega il Kissinger degli ecologisti, «il governo italiano sceglie la linea dell’ambiguità. Altro aspetto sconcertante, e lo ripeterò sempre» - ripeta Bonelli, ripeta - «è che per Meloni l’Artico non è strategico per la crisi climatica, per lo scioglimento dei ghiacci, per l’equilibrio del pianeta». Dopo i sassi porterà in parlamento un cubetto di ghiaccio, forse pure un beluga.

