Groenlandia, l'Ue valuta dazi agli Usa per 93 miliardi

Donald Trump vedrà a Davos i leader europei, inclusa la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen , secondo quanto riporta il Financial Times. I consiglieri alla sicurezza nazionale dei paesi occidentali si incontreranno nella cittadina svizzera domani pomeriggio: l'incontro doveva essere sull'Ucraina ma ora l'agenda è stata rivista per dare più spazio alla crisi in Groenlandia. I funzionari europei, aggiunge il quotidiano, si augurano che le loro minacce di ritorsione aumentino la pressione americana bipartisan su Trump e lo spingano a retrocedere sui dazi.

L' Unione europea starebbe valutando di colpire gli Stati Uniti con dazi per un valore di 93 miliardi di euro o di limitare l'accesso delle aziende americane al mercato europeo in risposta alla minaccia di Donald Trump agli alleati della Nato. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti. Se venissero confermate, le misure servirebbero a dare una posizione di maggiore forza alle capitali europee in vista degli incontri con il presidente americano al World Economic Forum di Davos questa settimana. Lo hanno affermato i funzionari coinvolti nei preparativi.

"È già una situazione che non consente compromessi perché non si può cedere sulla Groenlandia. Gli americani ragionevoli sanno che ha aperto un vaso di Pandora", ha messo in evidenza un funzionario europeo con il Financial Times.