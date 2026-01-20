Libero logo
Groenlandia
Jannik Sinner
Garlasco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Sondaggio Supermedia, FdI domina. Ma dietro ai meloniani... ecco cosa cambia

martedì 20 gennaio 2026
Sondaggio Supermedia, FdI domina. Ma dietro ai meloniani... ecco cosa cambia

2' di lettura

Nuova settimana, nuova Supermedia. Youtrend ha elaborato gli ultimi dati relativi alle intenzioni di voto. Risultato? Fratelli d'Italia si conferma ancora al primo posto con il 29,8 per cento. Rispetto a due settimane fa il partito di Giorgia Meloni registra solo una lieve flessione (-0,1). Secondo posto per il Partito democratico. I dem guidati da Elly Schlein restano di poco sopra la soglia del 22 per cento (22,2, +0,1 per cento). Prosegue invece la fase di arretramento del Movimento 5 Stelle, che perde tre decimali e si colloca al 12,2 per cento.

E ancora, il quarto posto è del centrodestra. O meglio, di Forza Italia. Gli azzurri arrivano all’8,8 per cento (-0,2), mentre la Lega si attesta all’8,4 (il Carroccio segna un -0,1). In lieve calo anche Alleanza Verdi e Sinistra, che scende al 6,4 per cento (-0,1). La variazione più significativa di questa Supermedia riguarda però l’area centrista: Azione mette a segno un recupero di quattro decimali, salendo al 3,5. Di segno opposto il movimento di Italia Viva, che arretra di un decimale e si porta al 2,5 per centro, mentre +Europa registra un lieve incremento e raggiunge l’1,7 (+0,1). Torna in crescita anche Noi Moderati, oggi all’1,1 (+0,1).

Sondaggio, la prima Supermedia 2026 punisce il Pd. E FdI vola: le cifre

La prima Supermedia del 2026 consegna, come era prevedibile, un quadro tutto sommato simile a quello lasciato a fine 202...

Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra raccoglie il 48,3 per cento dei consensi, in lievissimo calo (-0,1) rispetto alla Supermedia di due settimane fa. Il centrosinistra sale, seppure di poco, al 30,3 (+0,1). L’area riconducibile all’ex Terzo Polo cresce invece di due decimali e si attesta al 5,9 per cento, mentre le altre liste, nel complesso, restano stabili al 3,2.

tag
sondaggio
supermedia
fdi
pd

Numeri alla mano Sondaggio-Mentana, FdI sfonda quota 31 per cento: addio sinistra

Governatore riciclato Michele Emiliano, il nuovo ruolo da consulente per il Pd pugliese: "Compenso da 130mila euro"

Le prossime politiche Sondaggio Piave, chi vince le prossime elezioni: le simulazioni

ti potrebbero interessare

Sondaggio-Mentana, FdI sfonda quota 31 per cento: addio sinistra

Sondaggio-Mentana, FdI sfonda quota 31 per cento: addio sinistra

Maurizio Landini, la sparata fa insorgere il centrodestra: "Per loro gli italiani sono cog***"

Maurizio Landini, la sparata fa insorgere il centrodestra: "Per loro gli italiani sono cog***"

Pina Picierno, scossone al Pd: "Montanari, cattedra in fuffologia. Schlein che dice?"

Pina Picierno, scossone al Pd: "Montanari, cattedra in fuffologia. Schlein che dice?"

Silvia Salis, la sparata: droga ovunque a Genova? Colpa del governo

Silvia Salis, la sparata: droga ovunque a Genova? Colpa del governo