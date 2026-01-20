Sondaggio Supermedia, FdI domina. Ma dietro ai meloniani... ecco cosa cambia

Nuova settimana, nuova Supermedia. Youtrend ha elaborato gli ultimi dati relativi alle intenzioni di voto. Risultato? Fratelli d'Italia si conferma ancora al primo posto con il 29,8 per cento. Rispetto a due settimane fa il partito di Giorgia Meloni registra solo una lieve flessione (-0,1). Secondo posto per il Partito democratico. I dem guidati da Elly Schlein restano di poco sopra la soglia del 22 per cento (22,2, +0,1 per cento). Prosegue invece la fase di arretramento del Movimento 5 Stelle, che perde tre decimali e si colloca al 12,2 per cento.

E ancora, il quarto posto è del centrodestra. O meglio, di Forza Italia. Gli azzurri arrivano all’8,8 per cento (-0,2), mentre la Lega si attesta all’8,4 (il Carroccio segna un -0,1). In lieve calo anche Alleanza Verdi e Sinistra, che scende al 6,4 per cento (-0,1). La variazione più significativa di questa Supermedia riguarda però l’area centrista: Azione mette a segno un recupero di quattro decimali, salendo al 3,5. Di segno opposto il movimento di Italia Viva, che arretra di un decimale e si porta al 2,5 per centro, mentre +Europa registra un lieve incremento e raggiunge l’1,7 (+0,1). Torna in crescita anche Noi Moderati, oggi all’1,1 (+0,1).