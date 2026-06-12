Pd, preservativi gratis ai 13enni: Toscana, la delirante "risposta" al centrodestra

Abbassare la soglia da 14 a 13 anni per la distribuzione di preservativi e pillole gratis: è la nuova linea della Regione Toscana a guida Partito democratico in materia di contraccezione ed educazione sessuale. Arriva da Firenze, insomma, la risposta indiretta del centrosinistra al no della maggioranza in Parlamento sull'educazione sessuale-affettiva a scuola.

"Siamo partiti da un bisogno e dalla constatazione che ragazzini e ragazzine sempre più giovani hanno necessità di essere seguiti in modo competente e professionale e non lasciati a se stessi - spiega al Quotidiano nazionale l’assessora regionale alla sanità Monia Monni -. Questa stessa motivazione aveva già portato a estendere ai 13enni l'accesso ai consultori. Non è l'assenza della contraccezione a scoraggiare l'approccio precoce alla sessualità, come non è la presenza a favorirlo. Ma grazie al servizio evitiamo di lasciare ragazze e ragazzi a cercare risposte sul web. Il nostro iter era partito da tempo, ma l'atto ha ancora più importanza oggi, visto che in base alle direttive nazionali non si parlerà di sessualità nemmeno a scuola".

I "Consultori giovani" dal 2023 sono accessibili fin dai 13 anni e fino ai 25. La nuova norma punta dunque a omogeneizzare i requisiti. "La Toscana è stata la prima, nel 2018, ad attivare questa misura e tutt’oggi la nostra rimane un’esperienza tra le più avanzate in Italia – ricorda il governatore dem Eugenio Giani -. Proseguiamo nel solco di quella scelta con convinzione".