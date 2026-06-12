Pd, preservativi gratis ai 13enni: Toscana, la delirante "risposta" al centrodestra

Abbassare la soglia da 14 a 13 anni per la distribuzione di preservativi e pillole gratis: è la nuova linea della Regione Toscana a guida Partito democratico in materia di contraccezione ed educazione sessuale. Arriva da Firenze, insomma, la risposta indiretta del centrosinistra al no della maggioranza in Parlamento sull'educazione sessuale-affettiva a scuola.
"Siamo partiti da un bisogno e dalla constatazione che ragazzini e ragazzine sempre più giovani hanno necessità di essere seguiti in modo competente e professionale e non lasciati a se stessi - spiega al Quotidiano nazionale l’assessora regionale alla sanità Monia Monni -. Questa stessa motivazione aveva già portato a estendere ai 13enni l'accesso ai consultori. Non è l'assenza della contraccezione a scoraggiare l'approccio precoce alla sessualità, come non è la presenza a favorirlo. Ma grazie al servizio evitiamo di lasciare ragazze e ragazzi a cercare risposte sul web. Il nostro iter era partito da tempo, ma l'atto ha ancora più importanza oggi, visto che in base alle direttive nazionali non si parlerà di sessualità nemmeno a scuola".
I "Consultori giovani" dal 2023 sono accessibili fin dai 13 anni e fino ai 25. La nuova norma punta dunque a omogeneizzare i requisiti. "La Toscana è stata la prima, nel 2018, ad attivare questa misura e tutt’oggi la nostra rimane un’esperienza tra le più avanzate in Italia – ricorda il governatore dem Eugenio Giani -. Proseguiamo nel solco di quella scelta con convinzione".
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Quella del Pd e del centrosinistra sembra una scommessa ardita, e forse pericolosa: i giovanissimi possono infatti recarsi direttamente al consultorio senza la presenza dei genitori, né serve una richiesta del medico. Basta, per così dire, un colloquio con il personale del consultorio per accedere ai preservativi gratis, anche se secondo l'assessore Monni "si tratta di un percorso che punta a informare con professionalità e competenza".
Per quanto riguarda la pillola, forse l'aspetto più delicato, le 13enni dovranno sostenere un colloquio con un'ostetrica, a cui si aggiunge un'eventuale visita ginecologica prima di scegliere il metodo contraccettivo più appropriato ("Pillola estroprogestinica e progestinica, cerotto transdermico, anello vaginale, spirali, dispositivo sottocutaneo", ricorda QN). Per quanto riguarda la cosiddetta pillola del giorno dopo (tecnicamente, si parla di contraccezione di emergenza), "ci si può rivolgere al consultorio o, se è chiuso, al pronto soccorso. Misure che valgono per tutti i residenti o domiciliati in Toscana, inclusi gli stranieri temporaneamente presenti, e per gli iscritti alle Università di Firenze, Pisa e Siena, oltre che all’Università per stranieri di Siena.
(Immagine generata con ChatGpt