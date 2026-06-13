Mondiali 2026, orrore: chi hanno trovato morto in auto fuori dal ritiro dell'Iran

Un cadavere in putrefazione è stato trovato nel bagagliaio di un'auto parcheggiata vicino allo stadio dove si sta allenando la squadra iraniana di calcio per la Coppa del Mondo in Messico. I giornalisti locali hanno visto la polizia di Tijuana aprire il bagagliaio di un suv, con targa californiana, nel parcheggio di un supermercato proprio di fronte allo stadio Caliente, dove il 'Team Melli' si sta allenando. Specialisti in tute protettive bianche hanno lavorato attorno al veicolo per esaminare il cadavere prima di rimuoverlo. La procura di Tijuana ha dichiarato che il corpo è stato scoperto da un'unità di pattuglia.

"Dopo aver ispezionato il veicolo, hanno trovato una persona avvolta in una pista nera nel bagagliaio, che mostrava segni di violenza", ha detto un portavoce, aggiungendo che si ritiene che l'auto sia stata abbandonata mercoledì. Il Messico è afflitto da potenti bande di narcotrafficanti e ha uno dei tassi di omicidi più alti al mondo. Tijuana, situata al confine con gli Stati Uniti, è notoriamente pericolosa: secondo le statistiche ufficiali, nel 2025 si sono stati registrati più di 1.200 omicidi.