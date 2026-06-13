Mondiali 2026, furto clamoroso: cosa hanno portato via dal ritiro dell'Inghilterra

Clamoroso dagli Stati Uniti. Harry Kane e compagni senza le scarpe...da lavoro. Secondo quanto è stato riportato dall'emittente inglese BBC, infatti, la nazionale dei Tre Leoni è stata vittima di un furto di materiale tecnico, scoperto all'arrivo della spedizione a Kansas City, sede del ritiro inglese. Tra gli oggetti che sono stati portati via, oltre agli scarpini, palloni e altri strumenti di lavoro. Al momento, la Football Association è in contatto con le forze dell'ordine per accertare quale sia il bottino dei ladri e un portavoce della polizia di Kansas City ha confermato l'esistenza di un'indagine corso, anche se sempre secondo la BBC ci sarebbero già stati due arresti. L'Inghilterra del tecnico tedesco Tuchel debutterà mercoledì 17 giugno (alle 22 italiane) contro la Croazia di Luka Modric. Le altre due nazionali inserite nel girone L sono Ghana e Panama.

Secondo Sky Sport News due persone sono state arrestate per il furto subito dall'Inghilterra. Buona parte del bottino, tra scarpe da calcio, palloni e altro materiale tecnico, è stato poi recuperato secondo quanto reso noto dal dipartimento di polizia di Kansas City. L'Inghilterra di Tuchel, inserita nel girone L, debutterà ai Mondiali mercoledì 17 giugno (alle 22 italiane) contro la Croazia.

