Roberto Vannacci, l'esperto fa tremare la sinistra: "Ruba i voti anche a loro"

La domanda delle domande: Roberto Vannacci è a tutti gli effetti la nuova stampella della sinistra? Probabilmente sì, visto le sue ultime votazioni con Avs. Ma se non fosse proprio così? "Tutti i sondaggisti confermano che sta pescando un po’ dappertutto e che il suo consenso non è un travaso secco dalla Lega, ma anche dall’astensione e dai 5 stelle", ha spiegato il professor Luigi Di Gregorio, politologo dell’università della Tuscia e la Luiss sentito dal Giorno. Dall'altra parte, però, ha avvertito che "contestare sette voti di sfiducia dalla stessa parte della sinistra e non dell’autentica destra di governo è una linea di attacco efficace". Secondo lui la categoria del "tradimento a destra funziona sempre in tutto l’occidente".

Ma secondo il professore la leadership di Giorgia Meloni non è al momento contendibile. "Finché il popolo di centrodestra si fida di Meloni", restando in "connessione sentimentale", con lei il potenziale di Vannacci resta "limitato". In effetti la capacità attrattiva del generale è risiede nella sua caratterizzazione "anti-sistema" e "di protesta". Quindi pesca anche dall'elettorato scontento del Movimento Cinque Stelle, che si è visto prima diventare casta con Giuseppe Conte al governo e poi alleato del nemico di sempre: il Partito democratico.

