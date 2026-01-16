Sondaggio, la prima Supermedia 2026 punisce il Pd. E FdI vola: le cifre

La prima Supermedia del 2026 consegna, come era prevedibile, un quadro tutto sommato simile a quello lasciato a fine 2025. Nonostante la relativa, scarsità di sondaggi pubblicati nei pochi giorni trascorsi dalla ripresa delle attività da parte degli istituti demoscopici, emergono comunque alcuni spunti interessanti. Il primo è lo stato di salute decisamente positivo di FdI che torna sopra il 30% e del centrodestra che nel complesso guadagna oltre un punto rispetto a fine dicembre.
Per contro, nello stesso periodo, tra le forze di opposizione si assiste a un certo riequilibrio a favore del Pd (+0,5%) a scapito di M5s (-0,7%). Quanto invece alle stime in merito al referendum fissato per il 22 e 23 marzo, i Sì restano nettamente in vantaggio, con il 58,9%, in aumento di circa due punti rispetto alla stima dell'11 dicembre.
Sondaggio Dire-Tecnè, il Natale punisce il Pd: ecco le ultime cifreLa pausa natalizia ha fatto male al Partito democratico. La riprova? Il sondaggio Dire-Tecnè. La rilevazione del ...
Questa, nel dettaglio, la Supermedia Liste: FdI 30,2 (+0,6), Pd 22,4 (+0,5), M5s 12,0 (-0,7), Forza Italia 8,9 (+0,3), Lega 8,4 (+0,1), Alleanza Verdi e Sinistra 6,3 (-0,1), Azione 3,2 (-0,1), Italia Viva 2,5 (+0,1), +Europa 1,5 (-0,1) e Noi Moderati 1,1 (=). Questa, invece, la Supermedia Coalizioni 2022: Centrodestra 48,6 (+1,1) Centrosinistra 29,8 (+0,4) M5S 12,0 (-0,7) Terzo Polo 5,8 (+0,2) Altri 3,4 (-0,7). Questa, ancora, la Supermedia referendum: Sì 58,9 (+2,2), No 41,1 (-2,2).