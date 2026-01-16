Sondaggio, la prima Supermedia 2026 punisce il Pd. E FdI vola: le cifre

La prima Supermedia del 2026 consegna, come era prevedibile, un quadro tutto sommato simile a quello lasciato a fine 2025. Nonostante la relativa, scarsità di sondaggi pubblicati nei pochi giorni trascorsi dalla ripresa delle attività da parte degli istituti demoscopici, emergono comunque alcuni spunti interessanti. Il primo è lo stato di salute decisamente positivo di FdI che torna sopra il 30% e del centrodestra che nel complesso guadagna oltre un punto rispetto a fine dicembre.

Per contro, nello stesso periodo, tra le forze di opposizione si assiste a un certo riequilibrio a favore del Pd (+0,5%) a scapito di M5s (-0,7%). Quanto invece alle stime in merito al referendum fissato per il 22 e 23 marzo, i Sì restano nettamente in vantaggio, con il 58,9%, in aumento di circa due punti rispetto alla stima dell'11 dicembre.