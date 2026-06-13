Milan, nessun ricordo per l'anniversario della morte di Berlusconi: insorgono i tifosi

Il Milan non ha presente, si sta rovinando il futuro e, soprattutto, dimentica il passato. Ieri, 12 giugno, è stato il terzo anniversario della morte di Silvio Berlusconi. Geniale imprenditore, abile politico e storico presidente del Diavolo. Con il Cav al comando, i rossoneri hanno fatto la storia del calcio diventando una delle società più titolate al mondo e sfoggiando fenomeni del calibro di Van Basten, Gullit, Ronaldinho e Kakà. Eppure dalle parti del Milan sembrano essersi dimenticati di ricordare uno dei loro pilastri.

Sui social del Milan non è stato pubblicato alcun ricordo di Silvio Berlusconi. Nessun post, nessuna storia Instagram e nessun tweet. E il gesto dei rossoneri non è passato inosservato ai tifosi che si sono scagliati ancora una volta contro una sociatà che in questa momento sembra allo sbando. Come riporta Milan News, sembra però che sia stata il frutto di una scelta precisa. La linea del Milan, per quanto riguarda il ricordo di Silvio Berlusconi, sarebbe quella di celebrare solamente due delle quattro date simbolicamente legate all'ex presidente rossonero: la nascita e l'inizio della sua storica presidenza. Una spiegazione che però lascia molto a desiderare. In fondo, non costava nulla postare anche solo un immagine o un piccolo ricordo del presidente più vincente della storia del Milan.