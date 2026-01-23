Libero logo
Sondaggio Supermedia, FdI cresce ancora. Su il Pd, flop M5s: tutte le cifre

di
venerdì 23 gennaio 2026
Sondaggio Supermedia, FdI cresce ancora. Su il Pd, flop M5s: tutte le cifre

1' di lettura

Nuova supermedia sondaggi? La musica non cambia. Nell'ultima rilevazione di Youtrend per Agi sulle intenzioni di voto del 22 gennaio 2026 rispetto a quelle dello scorso 29 dicembre, si registra la crescita di Fratelli di Italia. Quello guidato da Giorgia Meloni resta il primo partito italiano, dato che sale dello 0,4% e tocca quota 30%. Restando tra le forze del centrodestra, troviamo poi Forza Italia stabile all'8,6%. Infine la Lega, che cala dello 0,1% e si attesta così all'8,2%.

Spostandoci al centrosinistra, troviamo il Partito democratico in risalita. La formazione politica guidata da Elly Schlein cresce dello 0,3% e si attesta così al 22,2%. Subito dietro c'è il Movimento Cinque Stelle che, ancora una volta, perde consensi. Il partito di Giuseppe Conte cala dello 0,4% e si piazza così al 12,3%. Fanalino di coda del campo largo: Allenza Verdi e Sinistra. Bonelli e Fratoianni restano stabili al 6,4%. 

Per quanto riguarda le altre forze in campo, il primo posto è occupato da Azione di Carlo Calenda, che perde lo 0,1% e si attesta così al 3,2%. Stesso discorso per Italia Viva di Matteo Renzi, al 2,3%. Più Europa, invece, guadagna lo 0,1% e sale così all'1,7%. Stabile Noi Moderati all'1,1%.

