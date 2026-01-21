Sondaggio Noto, "tra il 60 e il 70%": sicurezza, Meloni sfonda a sinistra

Il pacchetto sicurezza s’ha da fare. Al netto dell’azione disturbante della sinistra, la quadra è stata trovata. Settimana prossima, in Consiglio dei Ministri, ci saranno sul tavolo sia un decreto legge sia un disegno di legge. La giornata di ieri. Poco dopo mezzogiorno il premier Giorgia Meloni riceve a Palazzo Chigi i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il ministro della Difesa Guido Crosetto e i sottosegretari alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari.

Una riunione, come filtrato, «costruttiva» e «molto positiva», in cui c’è stata «massima condivisione». Le norme anti-maranza, inizialmente concepite in un disegno di legge, potrebbero essere in parte recepite nel decreto: c’è la volontà di accelerare, soprattutto dopo gli ultimi terribili fatti di sangue. Eventuali altre limature non sono escluse ma l’impianto delle nuove norme è pressoché definito. «Prevediamo anche una stretta sulle baby gang. È previsto, ad esempio, per i reati connessi alla droga, il sequestro di veicoli, motorini, auto, telefonini, monopattini, patente, in modo tale da rendere più difficile il balordo mestiere dello spacciatore», annuncia il leader leghista Matteo Salvini. A 4 di Sera, in serata, dirà: «Sul tema immigrazione, mancata integrazione, più severita. Il che vuol dire che i cosiddetti minori non accompagnati che oggi sono ospiti a carico degli italiani, se commettono un reato smettono di essere ospiti a carico degli italiani».

«Siamo certi che la sinistra, che nei giorni scorsi invocava più sicurezza definirà repressive queste misure, che invece sono assolutamente in linea con la politica di tutela dei cittadini porta davanti da Forza Italia e dal centrodestra», il pensiero del presidente dei senatori azzurri Maurizio Gasparri. Ed eccola qui la sinistra. «Un governo ridicolo che vuole saziare la sua voglia di sbattere in galera le persone senza però sapere né chi né come né esattamente perché», dice il segretario di +Europa Riccardo Magi. Critici anche dai banchi del Pd, con la senatrice Enza Rando che attacca il governo perché «parla di giovani solo in chiave punitiva». E ancora: «Di fronte al disagio giovanile la destra non investe in ascolto, educazione, inclusione. Nessuna risorsa per la comunità educante, per le scuole, per il lavoro sociale, per i presìdi territoriali. Solo nuove sanzioni, nuove colpe, nuove scorciatoie propagandistiche». Italia Viva, invece, applaude alla stretta sui coltelli. «Si tratta di una proposta ragionevole. Tra i giovani ormai non si parla né si litiga più. Le parole sono state sostituite dalle lame. E non si può restare a guardare. Per cui Italia Viva sosterrà tutte le misure che hanno come obiettivo di contrastare seriamente la diffusione delle armi. E senza esitazioni: preferiamo fare qualcosa prima, piuttosto che indignarci davanti al prossimo cadavere. Naturalmente, vedremo cosa scriveranno nel decreto», spiega Davide Faraone, vicepresidente dei renziani. E il Paese reale?

