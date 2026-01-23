Ddl stupri, Giulia Bongiorno svela la farsa Pd: "Ho accolto le loro richieste"

"Avevo dichiarato in precedenza che la mia idea era di creare una cascata di aggravanti. Trattandosi di un testo unificato, ho accolto poi la richiesta del Pd di ridurre la pena per il caso di violenza senza minaccia e costrizione. Ma resto dell’idea che sarebbe stato meglio aggravare tutte le sanzioni": la senatrice Giulia Bongiorno , intervistata dal Corriere della Sera, ha risposto così alle polemiche sulla decisione di ridurre la pena per chi commette stupro portandola ad un range da 4 a 10 anni rispetto ai 6-12 anni del testo approvato all’unanimità a Montecitorio. La Bongiorno ha così respinto al mittente le accuse che le sono piovute addosso dopo aver messo mano al Ddl stupri .

Dopodiché ha posto l'accento su un'altra novità: "È stato poi introdotto il reato di freezing". E ha spiegato di cosa si tratta: "Nei casi in cui la vittima resta paralizzata dalla paura di fronte al suo aggressore, a volte l’imputato viene assolto perché sostiene di non aver potuto capire quale fosse la volontà della donna. È per superare queste decisioni veramente inaccettabili, che è stato previsto che anche nei casi di freezing, cioè quando la donna non manifesta la sua volontà perché congelata dalla paura, si debba presumere il dissenso. Quindi, è sempre reato se manca una manifestazione chiara".

Rispondendo alla sinistra che ha parlato di "un grande arretramento", la senatrice ha sottolineato: "Esistono le chiacchiere ed esistono i dati oggettivi. Con il mio testo, per la prima volta, ricongiungendo la norma al diritto vivente, si tipizza il ruolo centrale della volontà quale estrinsecazione della libertà del consenso in materia sessuale". La Bongiorno ha detto anche di aver "parlato con tutti" e di non aver seguito solo la linea del suo partito: "In commissione abbiamo avuto un ampio dibattito: avevo proposto anche una norma che metteva al centro il consenso riconoscibile, ma l’opposizione non l’ha accettata".