Libero logo
Crans-Montana
Jannik Sinner
Referendum Giustizia
Hub Energia

Tajani chiama la mamma che ha sospeso la chemio per partorire: "L'amore non ha limiti"

di
Libero logo
sabato 31 gennaio 2026
Tajani chiama la mamma che ha sospeso la chemio per partorire: "L'amore non ha limiti"

2' di lettura

“L’amore non ha limiti”. Questo il messaggio, spiega una nota di Forza Italia, con cui il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha voluto esprimere la propria vicinanza ad Antonella Bonomo, giovane avvocata napoletana che ha scelto di interrompere temporaneamente la chemioterapia per portare a termine la gravidanza e dare alla luce il figlio. "Una storia che ha commosso un’intera regione", ha spiegato FI, ricordando cha a Bonomo è stato diagnosticato un tumore al seno. Lei, nonostante la malattia, ha deciso di mettere al primo posto la vita che stava nascendo. “Quella di Antonella è una storia straordinaria di amore, di quell’amore infinito che solo le madri sanno dare - ha commentato Tajani -. Ora facciamo tutti il tifo per lei".

Bonomo, dunque, ha scelto di interrompere temporaneamente le cure oncologiche per portare a termine la gravidanza e ha partorito nei giorni scorsi all’Istituto nazionale tumori Pascale di Napoli, dove è stata seguita nel delicato percorso clinico. Fulvio Martusciello, segretario regionale di FI in Campania, ha commentato: “La telefonata di Tajani non mi meraviglia affatto. Tajani è un padre, prima ancora che un uomo politico. La sua umanità si è manifestata a Crans Montana, come in ogni altra occasione della sua vita pubblica e privata”.

“Questo gesto - ha proseguito - ha un valore che va oltre la vicinanza personale. È un messaggio di speranza per le tante donne che affrontano la malattia e che hanno bisogno di intravedere una luce in fondo al tunnel”. E ancora: “La storia di Antonella, che ha scelto la vita anche nella sofferenza, è una storia che commuove e parla a tutto il Paese. È giusto che le istituzioni sappiano essere vicine con discrezione, rispetto e profonda umanità”.

tag
antonio tajani

Stanziamenti Niscemi, il centrodestra respinge il gioco sporchissimo della Schlein

"Pasdaran terroristi" Avvertite Teheran: Roma non arretra

Movimenti azzurri Marina Berlusconi incontra Tajani: il patto sul voto di marzo

ti potrebbero interessare

Askatasuna, sdegno-Meloni: "Nessuno sconto ai nemici dello Stato"

Askatasuna, sdegno-Meloni: "Nessuno sconto ai nemici dello Stato"

Redazione
Generale Vannacci, ecco perché la sinistra ora si schiera con lui

Generale Vannacci, ecco perché la sinistra ora si schiera con lui

Annalisa Terranova
Il Pd mette all'angolo le donne dem: Schlein umiliata ancora

Il Pd mette all'angolo le donne dem: Schlein umiliata ancora

Annarita Digiorgio
Se i maranza rossi bloccano l'evento sulla remigrazione

Se i maranza rossi bloccano l'evento sulla remigrazione

Fabio Rubini