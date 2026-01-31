Tajani chiama la mamma che ha sospeso la chemio per partorire: "L'amore non ha limiti"

“L’amore non ha limiti”. Questo il messaggio, spiega una nota di Forza Italia, con cui il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha voluto esprimere la propria vicinanza ad Antonella Bonomo, giovane avvocata napoletana che ha scelto di interrompere temporaneamente la chemioterapia per portare a termine la gravidanza e dare alla luce il figlio. "Una storia che ha commosso un’intera regione", ha spiegato FI, ricordando cha a Bonomo è stato diagnosticato un tumore al seno. Lei, nonostante la malattia, ha deciso di mettere al primo posto la vita che stava nascendo. “Quella di Antonella è una storia straordinaria di amore, di quell’amore infinito che solo le madri sanno dare - ha commentato Tajani -. Ora facciamo tutti il tifo per lei".

Bonomo, dunque, ha scelto di interrompere temporaneamente le cure oncologiche per portare a termine la gravidanza e ha partorito nei giorni scorsi all’Istituto nazionale tumori Pascale di Napoli, dove è stata seguita nel delicato percorso clinico. Fulvio Martusciello, segretario regionale di FI in Campania, ha commentato: “La telefonata di Tajani non mi meraviglia affatto. Tajani è un padre, prima ancora che un uomo politico. La sua umanità si è manifestata a Crans Montana, come in ogni altra occasione della sua vita pubblica e privata”.

“Questo gesto - ha proseguito - ha un valore che va oltre la vicinanza personale. È un messaggio di speranza per le tante donne che affrontano la malattia e che hanno bisogno di intravedere una luce in fondo al tunnel”. E ancora: “La storia di Antonella, che ha scelto la vita anche nella sofferenza, è una storia che commuove e parla a tutto il Paese. È giusto che le istituzioni sappiano essere vicine con discrezione, rispetto e profonda umanità”.