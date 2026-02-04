Askatasuna, Marco Grimaldi senza vergogna: "Da Vespa un processo in tv"

Marco Grimaldi non si scusa e tira dritto per la sua strada. Il vice capogruppo alla Camera di Alleanza Verdi e Sinistra, in collegamento da David Parenzo a L'aria che tira su La7, si è lamentato di essere stato vittima di un processa orchestrato da Bruno Vespa su Rai 1 sulla guerriglia urbana scatenata da Askatasuna.

"E quindi Parenzo cosa mi sta chiedendo? Come se noi ci identificassimo con Askatasuna - ha detto Grimaldi -. Sento molta gente, a proposito di separazione delle carriere, volete fare quasi tutti i magistrati, i pm, poi i giudici. E in qualche modo ieri mi sono visto processare in direttissima tv da Vespa come se un parlamentare non avesse la Costituzione a garantirgli che si può ancora andare a una manifestazione. Invece mi sono fatto processare per direttissima. Se vuole mi consegno così finiamo questa pantomima. Mi assumo la responsabilità politica. E infatti le dico che ero lì dove dovevo stare nel mio quartiere, nella mia città. Tantissime persone non hanno apprezzato in questi mesi il braccio di ferro che lo Stato e poi la Regione ha fatto contro il tentativo di trasformare un centro sociale in un bene comune. Questa cosa qua faceva paura, hanno fatto uno sgombero...".