Soldi facili con la pandemia, ma l'ordine pakistano sfuma

Prova a far soldi, direbbe qualche detrattore vedendolo all’opera. Di certo, e questo lo scrivono gli inquirenti, ha un atteggiamento fin troppo spregiudicato considerato che, lavorando nella struttura che gestisce gli appalti miliardari anti Covid, è potenzialmente depositario di informazioni segrete e sensibilissime di tipo commerciale. Un ruolo che mal si concilia con l’attivismo che lo vede protagonista come interfaccia dal Consorzio Mediterraneo (Comed) nella difficile fase di chiusura di un contratto a più zeri.

Ventinove minuti. Tanto è bastato perché una proposta da 294 milioni di euro arrivata dalla Cina smettesse...

Ventiquattr’ore dopo il ponte pubblico-privato è già costruito contro ogni dovere di imparzialità. T. contatta il fornitore prospettatogli dal funzionario di Invitalia, My Mask: «Buonasera, come suggerito dall’ing. U. chiedo preventivo per la fornitura di Tnt [tessuto non tessuto, ndr] in diverse tipologie e grammature. Mi è stato fornito un numero di telefono cellulare dal quale non trovo risposta». Il giorno seguente, il manager di Comed precisa che il materiale serve per produrre circa 20 milioni di dispositivi.

IL VOLO

Affittando un volo, il conto avrebbe superato 1, 1 milioni per le sole materie prime. C’è un dato che incuriosisce gli inquirenti: pur in presenza di una commessa così imponente, negli scambi non emerge chi fosse davvero il produttore pakistano, dove si trovasse lo stabilimento o chi avrebbe gestito importazione e dogana.

Tutto è sfumato, poco chiaro. Come nella migliore delle tradizioni degli appalti Covid gestiti da Invitalia prima e dalla struttura commissariale poi.

L’affare con My Mask però salta. «Questa offerta è assurda», sbotta uno dei soci del Consorzio quando si ritrova il tariffario tra le mani, «prezzo quasi del melt, da non considerare in assoluto, prezzi assurdi. Attendo offerte valide, grazie».

Invitalia alla fine chiude il contratto con Comed ma a condizioni completamente differenti da quelle auspicate dal fornitore (e forse anche dal funzionario dell’agenzia). La proposta iniziale richiamata negli scambi mail parlava di 72 milioni di mascherine in sei mesi, a 44 centesimi l’una. Sulla piattaforma che registra i contratti compaiono invece appena 10 milioni di dispositivi, e si tratta peraltro solo di una prima proposta.

Comed insiste e prepara quindi un piano integrativo da 20 milioni di Dpi nel primo trimestre e altri 20 nel successivo, ma agli atti non c’è una conferma scritta di Invitalia che trasformi quella offerta in un affidamento. Anzi, alla fine l’affare si riduce ancora: da 10 a 6 milioni di pezzi.