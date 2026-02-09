Donzelli smaschera la sinistra: "Ecco perché hanno montato il caso Pucci"

"Un conto - ha spiegato Donzelli - è esprimere perplessità, un altro chiedere che non si esibisca. Chi può arrogarsi il diritto di stabilire se un repertorio è accettabile o no?". Per esempio con Ghali , dice Donzelli ammettendo di non condividere il suo pensiero, "nessuno ha mai chiesto di annullare la sua performance a San Siro".

"Hanno sollevato un clima d'odio contro chi non è abbastanza di sinistra. Tutto nasce da una nota stampa dei parlamentari del Pd in commissione di Vigilanza: al Nazareno hanno creato il ministero della censura? Decidono loro se un comico può parlare o no a Sanremo?". A parlare è Giovanni Donzelli, responsabile Organizzazione di Fdi in un'intervista alla Stampa, parlando del comico Andrea Pucci, che ha deciso di rinunciare alla co-conduzione del festival di Sanremo.

Parlando della telecronaca dell'inaugurazione delle Olimpiadi da parte del direttore di Raisport, Paolo Petrecca, Donzelli ha poi sottolineato che "a qualcuno è piaciuta" e "il danno di immagine lo causa chi sabota le Olimpiadi, con attentati alla rete ferroviaria e manifestazioni violente a Milano. Siamo di fronte ad un attacco al cuore dello Stato. Questi sono gruppi di terroristi e nemici dell'Italia". Parlando dell'opposizione, Donzelli ha poi detto che Conte e Schlein "troppe volte accarezzano l'odio sperando di raccattare qualche voto in più". Loro, conclude, "si sono ridotti a tifare Vannacci, sperano sia una crepa nel centrodestra, ma non sarà così: restiamo solidi e stabili al governo".