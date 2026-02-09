Libero logo
Milano-Cortina
Askatasuna
Roberto Vannacci
Referendum Giustizia
Hub Energia

Donzelli smaschera la sinistra: "Ecco perché hanno montato il caso Pucci"

lunedì 9 febbraio 2026
Donzelli smaschera la sinistra: "Ecco perché hanno montato il caso Pucci"

1' di lettura

"Hanno sollevato un clima d'odio contro chi non è abbastanza di sinistra. Tutto nasce da una nota stampa dei parlamentari del Pd in commissione di Vigilanza: al Nazareno hanno creato il ministero della censura? Decidono loro se un comico può parlare o no a Sanremo?". A parlare è Giovanni Donzelli, responsabile Organizzazione di Fdi in un'intervista alla Stampa, parlando del comico Andrea Pucci, che ha deciso di rinunciare alla co-conduzione del festival di Sanremo.

"Un conto - ha spiegato Donzelli - è esprimere perplessità, un altro chiedere che non si esibisca. Chi può arrogarsi il diritto di stabilire se un repertorio è accettabile o no?". Per esempio con Ghali, dice Donzelli ammettendo di non condividere il suo pensiero, "nessuno ha mai chiesto di annullare la sua performance a San Siro".

Il regimetto rosso smutandato da un cabarettista

Andrea Pucci è una delle persone più gentili, educate e spiritose che abbia mai conosciuto. Un’intel...

Parlando della telecronaca dell'inaugurazione delle Olimpiadi da parte del direttore di Raisport, Paolo Petrecca, Donzelli ha poi sottolineato che "a qualcuno è piaciuta" e "il danno di immagine lo causa chi sabota le Olimpiadi, con attentati alla rete ferroviaria e manifestazioni violente a Milano. Siamo di fronte ad un attacco al cuore dello Stato. Questi sono gruppi di terroristi e nemici dell'Italia". Parlando dell'opposizione, Donzelli ha poi detto che Conte e Schlein "troppe volte accarezzano l'odio sperando di raccattare qualche voto in più". Loro, conclude, "si sono ridotti a tifare Vannacci, sperano sia una crepa nel centrodestra, ma non sarà così: restiamo solidi e stabili al governo".

Pucci, Meloni spiana la sinistra: "Se attaccano me è satira, ma su di loro..."

Giorgia Meloni interviene sul caso Andrea Pucci e la polemica legata a Sanremo 2026, dove il comico ha rinunciato alla c...
tag
andrea pucci
giovanni donzelli

Tutto per uno zerovirgola in più "Meloni ci ha messo 7 giorni": Floridia rosica e insulta la premier

Parla la premier Pucci, Meloni spiana la sinistra: "Se attaccano me è satira, ma su di loro..."

L'editoriale di Mario Sechi Il regimetto rosso smutandato da un cabarettista

ti potrebbero interessare

"Meloni ci ha messo 7 giorni": Floridia rosica e insulta la premier

"Meloni ci ha messo 7 giorni": Floridia rosica e insulta la premier

Askatasuna minaccia ancora: "Rivogliamo lo spazio"

Askatasuna minaccia ancora: "Rivogliamo lo spazio"

Tommaso Montesano
Pucci, Meloni spiana la sinistra: "Se attaccano me è satira, ma su di loro..."

Pucci, Meloni spiana la sinistra: "Se attaccano me è satira, ma su di loro..."

Pd, "meglio maiale che...". L'ultima vergogna, Elly Schlein balbetta

Pd, "meglio maiale che...". L'ultima vergogna, Elly Schlein balbetta

Pietro De Leo