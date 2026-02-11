DiMartedì, Bersani insulta Meloni: "Sarebbe una patriota questa qui?"

“Chi manifesta contro le Olimpiadi è nemico dell’Italia e degli italiani”. Domenica mattina Giorgia Meloni ha condiviso sui social il video degli attivisti di sinistra e antagonisti scesi in piazza a Milano per protestare contro le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, appena poche ore dopo la grande cerimonia inaugurale dei Giochi a San Siro. Un’occasione per scatenare ancora una guerriglia urbana contro le forze dell’ordine, per fortuna questa volta senza conseguenze gravi.

Si è trattato però di un altro segnale inquietante, dopo le violenze di Torino nel corteo pro-Askatasuna. Due filoni, no-Giochi e centri sociali, che vedono protagonisti gli stessi personaggi, gli stessi ambienti. Con i medesimi, allarmanti, appoggi politici, anche a livello istituzionale e ufficiale.