Libero logo
Milano-Cortina
Andrea Pucci
Referendum Giustizia
Hub Energia
OPINIONE

Vannacci, più che un soldato un cabarettista

di Mario Sechigiovedì 12 febbraio 2026
Vannacci, più che un soldato un cabarettista

2' di lettura

Il governo Meloni è avviato a diventare il più longevo della storia repubblicana, con una scadenza naturale della legislatura (nel 2027) il record dell’esecutivo Berlusconi II (1412 giorni) sarebbe ampiamente superato.

Questo elemento di stabilità spiazza la sinistra che nel tentativo di logorare l’esecutivo non ha mai trovato una linea altrettanto solida nel fare opposizione. Tutti gli argomenti usati finora hanno fatto flop perché falsi in partenza (fascismo, tracollo finanziario, isolamento in Europa, contagio del trumpismo), l’esito di questi assalti a vuoto è che l’opposizione insegue il “caso del giorno” senza cavarne un ragno dal buco. L’unico punto di svolta verso il voto è il referendum sulla giustizia che, non a caso, ha scatenato una campagna del No massiccia, basata sulla menzogna e sulla complicità dell’establishment politico-editoriale.

Quanto alla rapida conversione della sinistra al “vannacismo” fa parte del copione del teatrino della politica (conio originale di Silvio Berlusconi), ma come si è visto ieri in Parlamento, il problema del generale Vannacci lo risolve Vannacci da solo: il suo sì alla fiducia al governo sul voto per gli aiuti all’Ucraina è una ritirata, è come quel tipo su un canotto, vestito da Commodoro, che grida «avanti miei prodi» e poi si accorge che galleggia dentro una vasca da bagno. Vannacci ha cercato di evitare di apparire come l’utile idiota della sinistra, ma il risultato finale è che è semplicemente inutile, perché il suo voto contro non avrebbe fatto cadere il governo e la sua sgangherata motivazione casca lo stesso sul lato dell’opposizione (tra Avs e il M5S, un destro che provoca un sinistro, nel senso di incidente della personalità). Non solo, nel momento in cui afferma di essere la “vera destra” smentisce se stesso due volte: prima quando critica la maggioranza e poi quando dice sì alla fiducia, per cui vota quella che per lui non è la destra e nega al primo atto tutto quello per cui racconta di esser nato. Più che un generale, Vannacci è un cabarettista.

tag
mario sechi
editoriale
vannacci
lega
futuro nazionale

Oro nello slittino, Lega: "Doppia soddisfazione, pista voluta da Salvini"

Subito cortocircuito Generale Vannacci, ritirata sull'Ucraina: "Perché votiamo la fiducia"

Futuro Nazionale Roberto Vannacci, il peso del generale: quanto prenderebbe oggi

ti potrebbero interessare

Report e Ranucci, l'ossessiva caccia alla "mafia nera"

Report e Ranucci, l'ossessiva caccia alla "mafia nera"

Alberto Busacca
Il regime castrista è la nuova passione che infiamma il corazon dei 5 Stelle

Il regime castrista è la nuova passione che infiamma il corazon dei 5 Stelle

Lorenzo Mottola
Vannacci vota la fiducia sull'Ucraina: secondo voi perderà consensi?

Vannacci vota la fiducia sull'Ucraina: secondo voi perderà consensi?

Scontri a Torino, Grimaldi di Avs farnetica: "Trappola voluta da Piantedosi"

Scontri a Torino, Grimaldi di Avs farnetica: "Trappola voluta da Piantedosi"

Redazione