Milano-Cortina, Laura Boldrini si dà allo sport palestinese

venerdì 13 febbraio 2026
Prima Laura Boldrini, assieme all’ex ct della nazionale italiana di pallavolo Mauro Berruto (ora deputato del Pd), si è dedicata al volley: Boldini e Berruto, insieme ad altri onorevoli dem – Andrea Orlando, Ouidad Bakkali, Sara Ferrari e Valentina Ghio – hanno fatto parte della delegazione che ha accompagnato in Palestina l’ex ct di volley per una sessione di allenamenti.

Ora la Boldrini rilancia, e si occupa tout court dell’attività fisica mediorientale. «Ai palestinesi è negato anche lo sport, che dovrebbe essere il luogo della promozione della pace e della convivenza per eccellenza. Oggi in Comitato diritti umani, che presiedo», ha sottolineato Boldrini, «abbiamo ascoltato le testimonianze del preside del Comitato olimpico palestinese, Jibril Rajoub, della nuotatrice olimpica Valerie Tarazi e della portavoce della Federazione calcistica palestinese Dima Said. Ci hanno raccontato come le atlete e gli atleti palestinesi subiscano un insopportabile doppio standard».

E ancora: «Mentre stiamo tifando le nostre squadre impegnate nelle olimpiadi invernali di Milano-Cortina, non possiamo non accogliere l’appello che ci arriva dal mondo dello sport palestinese. Scriveremo al Comitato olimpico internazionale, alla Fifa e all’Uefa perché si prendano le responsabilità che finora hanno eluso».

