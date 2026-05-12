Cpr in Albania, Edi Rama umilia la sinistra: "Finché l'Italia lo vorrà"

"A tutti i giornalisti italiani, e oltre, che ci stanno contattando riguardo a una citazione fuorviante riportata da un organo di stampa dopo un'intervista al ministro degli Esteri albanese, lasciate che lo ribadisca, chiaramente e nella speranza che sia una volta per tutte: il nostro protocollo con l'Italia è fatto per restare, finché l'Italia lo vorrà". Lo scrive su X il premier albanese, Edi Rama, smentendo così in maniera netta e categorica tutte le illazioni circolate in giornata tra le opposizioni.

Tutto nasce da una intervista del ministro degli Esteri albanese Ferit Hoxha a Euractiv: "Laccordo ha una durata di cinque anni e non sono sicuro che ci sarà un rinnovo - ha spiegato riguardo al patto Roma-Tirana sui migranti -. In secondo luogo, non ci sarà alcun rinnovo perché saremo membri dell’Unione europea. Una volta che l’Albania entrerà a far parte dell’Ue, non sarà più territorio extraterritoriale, ma territorio dell’Unione europea". Dunque, la scadenza del patto sarebbe fissata al 2030.