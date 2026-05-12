Cpr in Albania, Edi Rama umilia la sinistra: "Finché l'Italia lo vorrà"

"A tutti i giornalisti italiani, e oltre, che ci stanno contattando riguardo a una citazione fuorviante riportata da un organo di stampa dopo un'intervista al ministro degli Esteri albanese, lasciate che lo ribadisca, chiaramente e nella speranza che sia una volta per tutte: il nostro protocollo con l'Italia è fatto per restare, finché l'Italia lo vorrà". Lo scrive su X il premier albanese, Edi Rama, smentendo così in maniera netta e categorica tutte le illazioni circolate in giornata tra le opposizioni.
Tutto nasce da una intervista del ministro degli Esteri albanese Ferit Hoxha a Euractiv: "Laccordo ha una durata di cinque anni e non sono sicuro che ci sarà un rinnovo - ha spiegato riguardo al patto Roma-Tirana sui migranti -. In secondo luogo, non ci sarà alcun rinnovo perché saremo membri dell’Unione europea. Una volta che l’Albania entrerà a far parte dell’Ue, non sarà più territorio extraterritoriale, ma territorio dell’Unione europea". Dunque, la scadenza del patto sarebbe fissata al 2030.
"Cpr, l'Albania prende le distanze da Meloni"? Il Pd si fa umiliare da TiranaCome al solito, la sinistra è assolta per non aver compreso il fatto. E chissà come mai ci sono sempre di ...
Basta questo per scatenare la sinistra, che ha chiesto con un'unica voce una informativa urgente alla Camera alla premier Giorgia Meloni. A porre la questione nell'aula di Montecitorio è stato Alfonso Colucci, del Movimento 5 stelle, a cui si sono poi aggiunti Riccardo Magi, di +Europa, Rachele Scarpa, del Partito democratico, Francesca Ghirra, di Avs, e Roberto Giachetti, di Italia viva. "Con le dichiarazioni del ministro degli Esteri albanese si mette una pietra tombale" sullo "spot pubblicitario del governo Meloni in Albania, che costa ai cittadini italiani centinaia di migliaia di euro, soldi che sono sottratti alla sicurezza, alla sanità, all'istruzione, ai trasporti, ed è gravissimo che questo avvenga in questo momento storico in cui gli italiani sono alle prese con il caro vita", ha detto in aula il deputato pentastellato.
Il Pd definisce i centri per migranti in Albania una "strada folle e odiosa", per parola di Pierfrancesco Majorino, responsabile Politiche migratorie nella segreteria nazionale dei dem. "Il modello Albania è fallito, Meloni si scusi!", ordina Filiberto Zaratti, capogruppo di Avs in commissione Affari costituzionali della Camera. Per Magi è stato invece "un fallimento costosissimo, inutile e disumano". Peccato che nessuno di loro avesse fatto i conti con il premier Rama. Socialista, tra l'altro, e alleato del Pd in Europa.