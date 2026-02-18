Otto e mezzo, Prodi liquida Vannacci: "Non è un problema per nessuno"

"Secondo me Vannacci non è un problema per nessuno, maggioranza e opposizioni. Farà come ha fatto l'ultima volta, votando contro un provvedimento ma a favore della fiducia. Si è costruito il suo nido, che al governo può anche andare bene per suddividere meglio i compiti": così Romano Prodi a Otto e mezzo, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Lilli Gruber.

"Direi che a Meloni manca moderazione - ha proseguito l'ex premier -. Stanno crescendo i toni. Di solito quando si è al potere da tempo cresce anche la sicurezza, ma lei sembra attaccare sempre di più. Il Paese ha bisogno di serenità e tranquillità, non può essere messo in tensione come fa ogni giorno la presidente del Consiglio. Sento che c'è inquietudine. Si calmi un po' Meloni".