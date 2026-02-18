Libero logo
Otto e mezzo, Prodi liquida Vannacci: "Non è un problema per nessuno"

di
mercoledì 18 febbraio 2026
Otto e mezzo, Prodi liquida Vannacci: "Non è un problema per nessuno"

1' di lettura

"Secondo me Vannacci non è un problema per nessuno, maggioranza e opposizioni. Farà come ha fatto l'ultima volta, votando contro un provvedimento ma a favore della fiducia. Si è costruito il suo nido, che al governo può anche andare bene per suddividere meglio i compiti": così Romano Prodi a Otto e mezzo, il programma di approfondimento politico di La7 condotto da Lilli Gruber.

"Direi che a Meloni manca moderazione - ha proseguito l'ex premier -. Stanno crescendo i toni. Di solito quando si è al potere da tempo cresce anche la sicurezza, ma lei sembra attaccare sempre di più. Il Paese ha bisogno di serenità e tranquillità, non può essere messo in tensione come fa ogni giorno la presidente del Consiglio. Sento che c'è inquietudine. Si calmi un po' Meloni".

Il Professore ha poi ricordato che con la magistratura "ho avuto problemi e tensioni, ma nel rispetto assoluto di ogni sentenza e decisione. Ho pensato e voterò no al referendum. Per l'insegnamento del ministro Nordio che dice che ogni governo ci guadagna, mentre con la magistratura deve guadagnarci il Paese, non l'esecutivo. Una cosa che non accetto è l'idea del sorteggio. Ma alla fine cosa faremo, sorteggeremo chi vince le olimpiadi?", ha sottolineato l'ex presidente del Consiglio. 

tag
otto e mezzo
romano prodi
roberto vannacci

