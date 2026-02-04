Referendum giustizia, Elly Schlein nei guai: la frase che fa implodere il Pd

C'è poco da dire: Elly Schlein non sbaglia un colpo. La segretaria del Pd, nel tentativo di orientare i cittadini a votare "No" al prossimo referendum sulla giustizia, è inciampata nella solita figuraccia mediatica. La dem ha sfruttato Casapound - che si è schierata per il "Sì" - per sostenere che i fascisti appoggiano la riforma Nordio. Ma così facendo ha tirato in ballo anche tutti quei riformisti del suo partito - come Pina Picierno o Elisabetta Gualmini - che in realtà non seguono la linea Schlein-Landini-Parodi sul referendum. Insomma, il Pd sta implodendo sotto i colpi della sua segretaria.

"Penso che oggi stesso è arrivata una nota di Casapound, dei neofascisti, che dicono che votano 'Sì' e lo slogan è: 'falli piangere. Votare Sì'. Quindi mi sembra che quelli che votano 'Sì' non siano ben accompagnati - ha spiegato Elly Schlein a DiMartedì, il talk show politico di La7 condotto da Giovanni Floris -. Ma questa è la dimostrazione di come questo utilizzo sia del tutto strumentale. davanti a fatti gravi le istituzioni devono unire e non dividere. Ho apprezzato oggi l'intervista dell'ex capo della Polizia Gabrielli che ha detto che le forze dell'ordine verso cui abbiamo espresso tutti solidarietà, vanno difese anche da chi le utilizza per la propria propaganda. Ed è esattamente quello che sta facendo ogni giorno questo governo".