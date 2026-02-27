Giorgia Meloni, allarme sull'Ia: "Servono regole etiche, cosa rischiamo"

"Eravamo abituati ad un progresso che aveva come obiettivo quello di ottimizzare le capacità umane. E che si concentrava essenzialmente sulla sostituzione del lavoro fisico, in un mondo nel quale l’uomo rimaneva al centro. L’intelligenza artificiale ha ribaltato questo paradigma. Perché ad essere soppiantato non è più il lavoro fisico dell’uomo, ma il suo intelletto . Ovvero ciò che da sempre ha reso l’uomo insostituibile da una macchina", ha spiegato ancora la premier.

"Se questo processo non viene governato, sempre più lavoratori rischiano di diventare inutili e lo scenario che abbiamo davanti è quello di un progressivo impoverimento della classe media”: Giorgia Meloni lo ha detto a proposito dell' intelligenza artificiale, parlando in un videomessaggio inviato all’evento “Ia e lavoro: governare la trasformazione, moltiplicare le opportunità strategie, fiducia, regole, competenze”, promosso dalla ministra del Lavoro Calderone.

Di qui l'avvertimento: "Siamo convinti che l’IA sia una tecnologia che può sprigionare tutto il suo potenziale positivo solo se il suo sviluppo si muoverà in un perimetro di regole etiche che mettano al centro la persona, i suoi diritti e i suoi bisogni. Questa è la bussola che ha orientato e continuerà ad orientare il lavoro del Governo, ad ogni livello”. E ancora: “L’Italia è tra le prime Nazioni ad essersi dotate di una legge nazionale sull’intelligenza artificiale, all’interno del quale è previsto l’Osservatorio sull’adozione dell’IA nel mondo del lavoro. Organismo che è stato incardinato nell’alveo del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. E a cui abbiamo attribuito importanti funzioni di monitoraggio, analisi e indirizzo. La nascita dell’Osservatorio è una delle azioni connesse all’impegno più ampio che l’Italia sta portando avanti in ambito internazionale. E che ha trovato declinazione concreta nella decisione assunta nel corso della Presidenza italiana del G7 di dare vita ad un Piano d’Azione sull’uso dell’intelligenza artificiale nel mondo del lavoro”.

La Meloni ha fatto sapere che l'Italia sta lavorando anche "per attrarre investimenti, rafforzare le infrastrutture digitali, sostenere la ricerca e la sperimentazione. Costruire un ecosistema dell’innovazione che generi valore e occupazione in Italia e faccia crescere quelle realtà produttive che già oggi lavorano in quest’ambito. Perché siamo convinti che possa e debba esistere una via italiana all’intelligenza artificiale. La nostra Nazione ha le eccellenze, la visione e la determinazione per giocare un ruolo di primo piano in questo scenario”.