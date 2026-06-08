Silvia Salis e le domande anticipate: giornalisti e Pd in rivolta contro la sindaca

Prontissima a chiedere gli argomenti che i giornalisti avrebbero voluto sottoporle in conferenza stampa. Meno, molto meno, a dare risposte su questo suo modus operandi. Silvia Salis arranca e si rifugia nel silenzio. Quella che sarebbe dovuta essere la conferenza stampa per “celebrare” il primo anno di mandato alla guida di Genova, si sta pian piano trasformando in un incubo. La rivolta, in primis, è partita tra i colleghi di tv e carta stampata. La prova è il comunicato diffuso dall’Ordine dei giornalisti della Liguria, con cui chi aveva organizzato la conferenza ha provato a mettere una pezza. «Tutti i colleghi sono liberi di porre domande su temi e questioni che ogni collega ritiene più opportuno», ha assicurato il presidente regionale Tommaso Fregatti. Tant’è che molti giornalisti delle testate locali hanno fatto sapere che non anticiperanno nulla all’amministrazione. Ovviamente.

Ma non è solo l’umore dei media a preoccupare il sindaco. Nella maggioranza genovese, infatti, serpeggia sempre più malcontento per l’atteggiamento della Salis: ossessionata dalla sua immagine pubblica da un lato, fortemente accentratrice dall’altro. Tutto passa da lei. E, specie tra le fila del Pd, qualcuno inizia a storcere il naso. Anche perché il primo cittadino si sta rivelando molto più aperto a sostenere le battaglie identitarie di Avs e M5s, piuttosto che i temi portati avanti dai dem. Un atteggiamento, oltretutto, che contrasta in modo evidente con l’immagine moderata e riformista che la Salis cerca di darsi a livello nazionale.

«Ormai siamo al culto della personalità», è l’attacco frontale di Pietro Piciocchi, ex vicesindaco nonché sfidante della nuova idola dei progressisti alle ultime comunali. «Salis sta usando Genova per costruire la sua immagine da esportare sul piano nazionale. Tutto viene fatto in funzione di questo». Il numero due dell’ultima giunta Bucci è attonito di fronte al fatto che «ormai non si organizzano più conferenze stampa per parlare dei problemi della città, ma solo per enfatizzare l’immagine del sindaco». Evidente per Piciocchi è «l’insofferenza di Salis verso le critiche, tanto che chiunque provi ad avanzarne unacome, per esempio, sulla lottizzazione selvaggia delle partecipate comunali- viene immediatamente messo ai margini e ostracizzato».