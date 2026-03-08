"Giorgia, un'amica. Cerca sempre di aiutare": Trump elogia Meloni? Il Pd perde la testa

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha espresso apprezzamento per il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni in un'intervista telefonica al Corriere della Sera, lodandone la leadership e la disponibilità ad aiutare USA e Israele nella guerra contro l'Iran. Da Mar-a-Lago, in Florida, al termine del vertice "Scudo delle Americhe", Trump ha dichiarato: “Amo l’Italia, penso che sia una grande leader”, aggiungendo che Meloni “cerca sempre di aiutare, è un’ottima leader ed è una mia amica”.

Successivamente, Trump si è diretto a Dover, in Delaware, per la cerimonia di arrivo delle salme di sei militari statunitensi uccisi il 1° marzo 2026 da un drone iraniano in un ufficio improvvisato nel porto di Shuaiba, in Kuwait. L'episodio è ancora sotto indagine. Alla cerimonia hanno partecipato la first lady Melania Trump, il vicepresidente James David Vance e membri dell'amministrazione.A bordo dell'Air Force One, parlando con i giornalisti, Trump ha commentato sui genitori dei caduti: “cosi’ orgogliosi” dei loro figli, pur definendo la perdita “sempre molto triste”. Sulla guerra ha affermato: “sta andando incredibilmente bene, per quanto possibile”. Alla domanda se parteciperà ad altre cerimonie simili, ha risposto: “Certo, anche se odio farlo. Ma fa parte della guerra, no?”. Ha elogiato i bombardamenti USA, che hanno “decimato il loro impero malvagio”.