Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

"Giorgia, un'amica. Cerca sempre di aiutare": Trump elogia Meloni? Il Pd perde la testa

domenica 8 marzo 2026
"Giorgia, un'amica. Cerca sempre di aiutare": Trump elogia Meloni? Il Pd perde la testa

2' di lettura

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha espresso apprezzamento per il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni in un'intervista telefonica al Corriere della Sera, lodandone la leadership e la disponibilità ad aiutare USA e Israele nella guerra contro l'Iran. Da Mar-a-Lago, in Florida, al termine del vertice "Scudo delle Americhe", Trump ha dichiarato: “Amo l’Italia, penso che sia una grande leader”, aggiungendo che Meloni “cerca sempre di aiutare, è un’ottima leader ed è una mia amica”.

Successivamente, Trump si è diretto a Dover, in Delaware, per la cerimonia di arrivo delle salme di sei militari statunitensi uccisi il 1° marzo 2026 da un drone iraniano in un ufficio improvvisato nel porto di Shuaiba, in Kuwait. L'episodio è ancora sotto indagine. Alla cerimonia hanno partecipato la first lady Melania Trump, il vicepresidente James David Vance e membri dell'amministrazione.A bordo dell'Air Force One, parlando con i giornalisti, Trump ha commentato sui genitori dei caduti: “cosi’ orgogliosi” dei loro figli, pur definendo la perdita “sempre molto triste”. Sulla guerra ha affermato: “sta andando incredibilmente bene, per quanto possibile”. Alla domanda se parteciperà ad altre cerimonie simili, ha risposto: “Certo, anche se odio farlo. Ma fa parte della guerra, no?”. Ha elogiato i bombardamenti USA, che hanno “decimato il loro impero malvagio”.

Giorgia Meloni risponde a Pd e compagni: "Già scritto nel programma di governo"

"Seguo costantemente con i ministri competenti gli sviluppi della crisi in Medioriente". A dirlo è Gior...

Trump ha poi criticato il premier britannico Keir Starmer in un'intervista alla CBS: “Non mi potrebbe importare di meno” se gli alleati potessero fare di più. Ha aggiunto: “possono fare quello che vogliono. Quelli leali sono già dentro”. Sul dispiegamento di portaerei UK in Medio Oriente, ha commentato: “È un po’ tardi a guerra vinta".  E sulle parole su Meloni, il Pd va subito in crisi isterica: "Oggi sul Corriere viene riportata questa affermazione di Donald Trump: "Giorgia Meloni cerca sempre di aiutare". Nel contesto di una guerra illegale, che ha infiammato il Medio Oriente e scatenato il caos nel Mediterraneo, è un'affermazione grave e inquietante. L'Italia deve lavorare per fermare una guerra contraria ai nostri principi e ai nostri interessi, non per "cercare di aiutare". Il Governo è in grado di smentire nella maniera più chiara queste dichiarazioni di Donald Trump? Gli italiani hanno diritto di sapere la verità", ha affermato Peppe Provenzano, responsabile Esteri nella segreteria Pd.

tag
iran
pd
donald trump
giorgia meloni

Grossi problemi Che fine fanno gli iraniani in mare: le immagini che affondano il regime

Iran, la diretta. "Per la prima volta gli Emirati attaccano in Iran": cosa sta succedendo

Accise mobili Giorgia Meloni risponde a Pd e compagni: "Già scritto nel programma di governo"

ti potrebbero interessare

Chi vincerebbe se si votasse oggi: il sondaggio è clamoroso

Chi vincerebbe se si votasse oggi: il sondaggio è clamoroso

Giorgio Mulè: "Sembra Natale, chi mi ha scritto", cos'è successo dopo il video-scontro con Woodcock

Giorgio Mulè: "Sembra Natale, chi mi ha scritto", cos'è successo dopo il video-scontro con Woodcock

Giorgetti e “Lollo” allo stadio per il rugby Intergruppo per il Sì

Giorgetti e “Lollo” allo stadio per il rugby Intergruppo per il Sì

Brunella Bolloli
Rabbia e furore uniche armi del no

Rabbia e furore uniche armi del no

Lodovico Festa