Bergonzoni a Lepore: "È il male di Bologna"

«Questa sia una giornata importante, vi ringrazio per essere qua e vi ringrazio perché so che racconterete fuori quello che qua viene detto, è importante per il voto dei sì e per liberare, spero presto, la nostra città da quello che per me è un grande male: Lepore». Lo ha detto la sottosegretaria alla Cultura, Lucia Bergonzoni, dal palco dell'evento “Io voto sì. La riforma che fa giustizia” all’hotel Regency a Bologna. «Questa giornata ha dato molto fastidio al sindaco di Bologna e questo devo dire che mi crea molta gioia», ha aggiunto Borgonzoni spiegando che il sindaco «si stupisce che se un sottosegretario parla dei giornali gli diano spazio. E si stupisce se il ministro dell’interno venga a Bologna e parli del referendum o parli di cose che a lui non piacciono, perché in questa città bisogna parlare solo di quello che vuole Lepore. Perché se si parla di altro a Lepore non va bene, dovremo essere censurati dalla stampa e non dovremmo venire a parlare di altro».

Parole che hanno scatenato la replica del Pd: «Mi pare che si sia superato il senso della misura, soprattutto per chi ricopre un incarico nel governo la cultura istituzionale non è un dettaglio formale: è il fondamento del rispetto reciproco tra le istituzioni», spiega il segretario del Pd di Bologna Enrico Di Stasi: «Le parole della sottosegretaria della Lega Lucia Borgonzoni, che arriva a definire il sindaco di Bologna Matteo Lepore “un male”, danno purtroppo la misura del livello istituzionale e del modo in cui una parte della destra intende affrontare il confronto politico in vista delle prossime elezioni amministrative».