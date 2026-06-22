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4 di Sera, Spadafora senza vergogna: "Meloni ha trascinato l'Italia in una crisi con Trump"

di Roberto Tortoralunedì 22 giugno 2026
4 di Sera, Spadafora senza vergogna: "Meloni ha trascinato l'Italia in una crisi con Trump"

2' di lettura

Negli ultimi giorni Donald Trump, cioè il presidente degli Stati Uniti, è andato molto oltre il consentito con il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni. Durante il G7 in Francia, prima ha accusato il premier di averlo abbandonato, non appoggiandolo nella guerra in Iran, poi ha millantato, durante un’intervista a La7, che la Meloni, come una groupie qualsiasi, avrebbe insistentemente chiesto una foto con lui, cosa che lui le avrebbe negato, perché offeso dal mancato sostegno in tutte le sue iniziative.

Un atteggiamento a dir poco offensivo, che l’Italia tutta ha contestato in modo bipartisan. E di questo si è discusso anche nel nuovo programma di Francesco Vecchi, 4 di Sera, striscia di approfondimento e di attualità in onda tutti i giorni alle 20:29 su Rete 4.

Nonostante il fronte politico italiano sia stato compatto nello stigmatizzare il comportamento di Trump, tra gli ospiti di Vecchi c’è chi ha voluto comunque approfittarne per dare una spallata al governo e a Giorgia Meloni ed è Vincenzo Spadafora, ex-ministro per le Politiche giovanili e lo sport nel governo Conte-bis.

Spadafora attacca: "Credo che l'opposizione stia facendo semplicemente quello che deve fare in un momento in cui la Presidente del Consiglio ha trascinato l'Italia in una crisi con gli Stati Uniti per una reazione, secondo me, tra l'altro totalmente scomposta rispetto a quello che ha fatto Trump. Trump ha fatto Trump, ce ne eravamo accorti tutti da due anni, da tanto tempo, l'unica che diceva che invece Trump era un'altra persona erano Meloni e la sua maggioranza".

"Ora - conclude l'ex grillino -, ovviamente, io non sto giustificando Trump in nessun modo, ma detto questo rispondere con un post, annullare la visita del Ministro degli Esteri, avere in maniera squadrista tutti i giornali di destra a menare ad attaccare Trump mi sembra che sia stata una scelta che dica quanto siano veramente inadeguati al governo in questo momento tutti i membri di questa classe dirigente e non all'altezza del ruolo che ricoprono”.

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