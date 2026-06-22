4 di Sera, Federico Rampini: "Si sono aperte le falle": Meloni e Trump, voci clamorose dall'America

L’eco del forte contrasto verbale tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ed il nostro presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si è fatto sentire in tutto il mondo. L’Italia ha reagito compatta alle accuse del presidente americano, che ha cercato di screditare la Meloni ritenendola una “fan sgradita”, perché non ha concesso le basi militari nell’ambito dell’operazione contro l’Iran.

Il tutto, millantando la ricerca di una foto insieme durante il G7 in Francia. Di questo si è parlato anche a 4 di Sera, programma di approfondimento e di attualità in onda tutti i giorni alle 20:29 su Rete 4 e condotto da Francesco Vecchi.

Ospite, in collegamento proprio dagli Stati Uniti, Federico Rampini, editorialista del Corriere della Sera da New York, che ha così commentato la risposta di Giorgia Meloni a Trump, rilasciata in un video pubblicato sui social. Questa la tesi di Rapini sui veri malesseri di Trump, che vanno oltre la dialettica con l’Italia: "La risposta di Giorgia Meloni alle offese di Donald Trump riceve un'attenzione e un rispetto interessante anche dai media di destra in America, quelli più vicini al presidente come la Fox News di Murdoch o il New York Post, il tabloid newyorkese di destra".

"L'opinione pubblica americana si interessa poco di queste cose, per il momento si accontenta di incassare un netto calo del prezzo della benzina alla pompa per effetto della semi-pace o forse pace con l'Iran. Però è a destra che si sono aperte le falle nel consenso a Trump più vistose dopo l'annuncio di quell'accordo di pace, un pezzo del partito repubblicano gli rimprovera di avere fatto troppe concessioni in cambio di pochissimo e soprattutto quell'accordo di pace ha aperto una crisi bilaterale ben più grave di quella Stati Uniti-Italia, perché più gravida di conseguenze immediate in Medio Oriente è la crisi nei rapporti con Israele, con Benjamin Netanyahu”.