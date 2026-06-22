Il centrosinistra festeggia gli insulti di Trump all'Italia

C’è sempre, soprattutto nella politica, quel sottile godimento per cui il nemico del mio nemico è mio amico. È il principio della realpolitik secondo il quale due parti in conflitto uniscono le forze per combattere, e possibilmente sconfiggere, un avversario comune. Così, il ripetuto attacco frontale di Donald Trump all’indirizzo di Giorgia Meloni è diventato il momento di giubilo della sfilacciata truppa che nel Parlamento italiano siede all’opposizione. È il fattore T, adesso, il gancio al quale si aggrappano i vari Conte, Schlein, Fratoianni e Bonelli per provare a contrastare il centrodestra alle elezioni del prossimo anno.

In assenza di un programma vero e ancora incerti se fare le primarie per scegliere il leader del campo largo che dovrà essere il candidato premier del centrosinistra, i capi della minoranza hanno intanto trovato il loro eroe, quel Donald Trump che fino all’altro ieri giudicavano instabile e pericoloso e che nulla c’entra con i democratici e con la sinistra europea e italiana che sia. Per costoro, infatti, il tycoon repubblicano è sempre stato il pazzo guerrafondaio che ci ha portato sull’orlo del baratro, il caso clinico da far studiare a medici e strizzacervelli, il misogino razzista che all’Italia ha portato solo guai. Questa è stata la costante narrazione dei progressisti uniti, con qualche eccezione se pensiamo a Giuseppi Conte pizzicato da Libero con l’inviato trumpiano Paolo Zampolli a conversare in un ristorante romano.