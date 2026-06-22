Milan, ecco il nuovo direttore sportivo: la mossa della disperazione?

Dopo un mese esatto, finalmente il Milan ha una nuova società. Il vuoto di potere è stato colmato da Gerry Cardinale al termine di un casting lunghissimo, fatto di prime scelte e rifiuti e di ripieghi che hanno ridisegnato l’asset del club di via Aldo Rossi. Il nuovo amministratore delegato è Massimo Calvelli che, di fatto, in questo mese di uffici deserti a Casa Milan è già stato l’uomo di riferimento. A colpire di più l’immaginario è stata la scelta del nuovo direttore sportivo, ridefinito come “Director player trading”, cioè Hendrik Almstadt. Chi è costui? Tedesco, 34 anni, è un giovane manager laureato alla London School of Economics e con un MBA conseguito ad Harvard. L’uomo che Gerry Cardinale su cui ha deciso di puntare per guidare le strategie di mercato rossonere. Rappresenta il prototipo del dirigente moderno.

Leao, che umiliazione: nessuno lo vuole. Il Milan è in grossi guai In casa Milan la nuova stagione parte con più domande che certezze. Il raduno è fissato per il 12 luglio, ...

Dopo gli studi universitari in Economia, ha costruito il proprio percorso professionale all'interno di club e organizzazioni sportive dove analisi dei dati, sostenibilità economica e pianificazione strategica hanno un Ha iniziato nel settore finanziario, lavorando per la banca d'investimento Goldman Sachs a Francoforte, dove si è occupato di analisi e operazioni finanziarie.

Milan nel caos, il tentativo disperato di Amorim con Maignan e Rabiot In un Milan sempre più allo sbando, tra le poche certezze c'è l'allenatore. O meglio, è uno...