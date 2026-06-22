Mondiali 2026, Vinas aiuta l'avversario con i crampi e poi lo molla prima del gol

Nel Gruppo H del Mondiale, Capo Verde continua a sorprendere. Dopo lo 0-0 contro la Spagna all'esordio, ha fermato anche l'Uruguay sul 2-2, restando imbattuto e conquistando le prime reti della sua storia in una Coppa del Mondo. La squadra africana è passata in vantaggio con Kevin Pina su punizione. L'Uruguay ha reagito ribaltando il risultato con le reti di Maximiliano Araújo e Agustín Canobbio, ma nella ripresa Hélio Varela ha approfittato di un grave errore difensivo per fissare il punteggio sul 2-2.

Durante la partita, però, ad attirare l'attenzione è stato il gesto di Federico Vinas, attaccante della nazionale sudamericana e del Real Oviedo. Il giocatore, con un gesto di grande sportività, ha soccorso un avversario colpito improvvisamente dai crampi. Come si è soliti fare in questi casi, l'uruguaiano ha sollevato la gamba del capoverdiano, allungando il muscolo per alleviare il dolore. Nel frattempo, però, il gioco è proseguito e Vinas, non appena ha visto una potenziale azione di gol, ha mollato la gamba dell'avversario e ha corso verso la porta, lasciando il capoverdiano dolorante per terra.

Anche se è vero che gli attaccanti vivono per il gol, in questo caso forse sarebbe stato meglio continuare a soccorrere l'avversario o, perlomeno, rilasciare più delicatamente la sua gamba. In ogni caso, l'azione in questione si è conclusa con il gol di Araujo per il momentaneo 1-1.