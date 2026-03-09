Giorgia Meloni in tribuna a Tivoli per guardare la figlia? Insulti e minacce, orrore al Palasport

Un pomeriggio da madre per Giorgia Meloni. L'appuntamento più importante di tutti: ecco il premier al Palazzetto dello sport Paolo Tosto, a Tivoli, in tribuna per guardare e supportare la figlia Ginevra, impegnata nelle gare del Campionato regionale Fidesm (Federazione italiana danza sportiva e sport musicali) Lazio, la disciplina è quella di Modern Contemporary nella categoria Under 11 classe C.

Immagini che ovviamente hanno fatto il giro d'Italia. Belle immagini. Madre e figlia. Eppure, in calce al video che mostrava Meloni al palazzetto dello sport, hanno fatto capolino insulti terrificanti a lei e alla piccola Ginevra, minacce di morte. Una violenza verbale oscena, raccapricciante.

Tanto che Marco Innocenzi, sindaco di Tivoli, ha sentito il bisogno di stigmatizzare l'orrore: "Ho appreso, purtroppo, dei commenti volgari e insultanti espressi da alcuni leoni da tastiera sui social, in merito alla visita del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al nostro Palazzetto dello Sport, dove ha voluto essere presente come qualsiasi madre, per sostenere sua figlia al Campionato Regionale di Danza Fidesm Lazio", ha premesso. "Tali espressioni, intrise di un livore inaccettabile e di una mancanza di rispetto verso l'altro, offendono non solo la Presidente del Consiglio, ma l'intera istituzione che rappresenta e i valori di rispetto e civiltà che devono contraddistinguere ogni dibattito pubblico e qualsiasi forma di convivenza civile", rimarca il primo cittadino. E ancora: "A Tivoli non tollereremo mai simili manifestazioni di intolleranza e barbarie verbale: lo scontro politico, per quanto acceso, non potrà mai scendere a questi livelli biechi e degradanti. Siamo pronti ad agire per le vie legali, per rispetto di chi ha subito le offese e per difendere l'onorabilità della nostra Città, da sempre accogliente e rispettosa di tutti", conclude Innocenzi.

Dunque le durissime parole di Maurizio Lombardi Leonardi, di Fratelli d'Italia: "Quello che ho letto sotto il video di Giorgia Meloni a Tivoli è semplicemente vomitevole. Non mi interessa il colore politico: usare il pretesto della critica per vomitare insulti e violenza verbale contro una madre che è lì solo per assistere alla gara della figlia è da vigliacchi", ha premesso. "Basta nascondersi dietro uno schermo per sputare veleno. Se non siete capaci di esprimere un dissenso senza scadere nella volgarità più becera, il problema non è la politica, siete voi. Chi scambia la libertà di parola con il diritto di aggredire una donna nella sua sfera privata non è un cittadino che dissente, è solo un bullo da tastiera che avvelena il vivere civile. Io non tollero questa deriva. Il dissenso è intelligenza, l’insulto gratuito è solo miseria umana. Datevi una regolata o tacete", conclude Leonardi.