Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Realpolitik,missile sui soldati italiani a Erbil. La sciacallata del M5s Silvestri: "Ed eccoci qua"

giovedì 12 marzo 2026
Realpolitik,missile sui soldati italiani a Erbil. La sciacallata del M5s Silvestri: "Ed eccoci qua"

2' di lettura

"Un missile ha colpito la base italiana di Erbil, nel Kurdistan iracheno". Angelo Bonelli, deputato di Avs, legge in diretta a Realpolitik, su Rete 4, il messaggio inviato dal ministro della Difesa Guido Crosetto. "Non so ancora con quale esito, ma non ci sono vittime tra il personale italiano", ha scritto il ministro.

Nemmeno il tempo di appurare l'entità dell'attacco, e Francesco Silvestri, deputato del Movimento 5 Stelle anche lui ospite di Tommaso Labate, parte all'attacco con una incredibile sciacallata politica. "Ma vi rendete conto che situazione, che posizione ci hanno messo questi due, Donald Trump e Netanyahu, che poche settimane prima avevano fatto il Board della Pace a cui noi avevamo detto 'ma che andate a fare, ma non lo vedete che è un board di speculazione'?".

"Dopo poche settimane eccoci qua - prosegue imperterrito il grillino -, eccoci qua, questi sono i risultati, a fronte di quello che è stato giustamente sottolineato in questa trasmissione, ovvero calo del turismo, i nostri consumi, la nostra economia a picco, i nostri allevatori che avranno problemi, ma come si fa perché un Presidente italiano, adesso lasciamo perdere le posizioni di parte, ma come si fa ad arrivare in un Parlamento e dire io non concordo e non condivido e non condanno?".

"Come si fa davanti a una situazione del genere dove addirittura le nostre basi sono attaccate a non dare una ferma condanna rispetto a quello che sta accadendo? L'unico che l'ha fatto è stato Sanchez, io non mitizzo nessuno, ma l'unico che l'ha fatto è stato Sanchez", conclude Silvestri riferendosi al premier spagnolo. "Trump cosa ha fatto? Ha detto 'romperemo i rapporti commerciali con la Spagna', tutto quello che uno dice che non va bene a Trump, questo ti minaccia direttamente nel silenzio totale di tutta Europa, non di Giorgia Meloni, di tutta Europa, è questo che è vergognoso, è qui che non c'è l'Europa".

tag
erbil
iran
realpolitik
angelo bonelli
francesco silvestri
movimento 5 stelle

Non solo Iran 50 anni di ayatollah lasciano solo macerie e odio fra musulmani

Gazzarra giallorossa L'opposizione chiude al dialogo ma sulla politica estera si spacca

Il dibattito in aula Giorgia Meloni affonda Pd e M5s: tutte le ipocrisie della sinistra

ti potrebbero interessare

L'opposizione chiude al dialogo ma sulla politica estera si spacca

L'opposizione chiude al dialogo ma sulla politica estera si spacca

Tommaso Montesano
Giorgia Meloni affonda Pd e M5s: tutte le ipocrisie della sinistra

Giorgia Meloni affonda Pd e M5s: tutte le ipocrisie della sinistra

Fausto Carioti
4 di Sera, Donzelli azzera la sinistra: "Non si può incoraggiare!"

4 di Sera, Donzelli azzera la sinistra: "Non si può incoraggiare!"

Redazione
Giorgia Meloni a Milano per tirare la volata al Sì: sinistra horror, come la accoglieranno

Giorgia Meloni a Milano per tirare la volata al Sì: sinistra horror, come la accoglieranno

A.V.