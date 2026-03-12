Realpolitik,missile sui soldati italiani a Erbil. La sciacallata del M5s Silvestri: "Ed eccoci qua"

"Un missile ha colpito la base italiana di Erbil, nel Kurdistan iracheno". Angelo Bonelli, deputato di Avs, legge in diretta a Realpolitik, su Rete 4, il messaggio inviato dal ministro della Difesa Guido Crosetto. "Non so ancora con quale esito, ma non ci sono vittime tra il personale italiano", ha scritto il ministro.

Nemmeno il tempo di appurare l'entità dell'attacco, e Francesco Silvestri, deputato del Movimento 5 Stelle anche lui ospite di Tommaso Labate, parte all'attacco con una incredibile sciacallata politica. "Ma vi rendete conto che situazione, che posizione ci hanno messo questi due, Donald Trump e Netanyahu, che poche settimane prima avevano fatto il Board della Pace a cui noi avevamo detto 'ma che andate a fare, ma non lo vedete che è un board di speculazione'?".

"Dopo poche settimane eccoci qua - prosegue imperterrito il grillino -, eccoci qua, questi sono i risultati, a fronte di quello che è stato giustamente sottolineato in questa trasmissione, ovvero calo del turismo, i nostri consumi, la nostra economia a picco, i nostri allevatori che avranno problemi, ma come si fa perché un Presidente italiano, adesso lasciamo perdere le posizioni di parte, ma come si fa ad arrivare in un Parlamento e dire io non concordo e non condivido e non condanno?".

"Come si fa davanti a una situazione del genere dove addirittura le nostre basi sono attaccate a non dare una ferma condanna rispetto a quello che sta accadendo? L'unico che l'ha fatto è stato Sanchez, io non mitizzo nessuno, ma l'unico che l'ha fatto è stato Sanchez", conclude Silvestri riferendosi al premier spagnolo. "Trump cosa ha fatto? Ha detto 'romperemo i rapporti commerciali con la Spagna', tutto quello che uno dice che non va bene a Trump, questo ti minaccia direttamente nel silenzio totale di tutta Europa, non di Giorgia Meloni, di tutta Europa, è questo che è vergognoso, è qui che non c'è l'Europa".