Bossi, nessun cerimoniale ai funerali di Pontida

I funerali di Umberto Bossi domani all’abbazia di San Giacomo a Pontida ore 12 non prevedono alcun cerimoniale, né posti riservati. Sarà una cerimonia semplice, non sono previsti interventi politici sul sagrato della Chiesa. All’uscita un coro degli alpini intonerà Va pensiero. La cerimonia sarà celebrata dall’abate del monastero di San Giacomo. L’organizzazione è affidata ad alcuni militanti della Lega con le indicazioni della famiglia e del ministro Giancarlo Giorgetti.

Gli unici posti riservati sono per la famiglia e per limitatissime alte cariche istituzionali. La cerimonia funebre è aperta e i posti in abbazia sono destinati ai partecipanti in maniera libera fino a esaurimento. Fuori dall’abbazia è previsto un maxischermo che trasmetterà in diretta la cerimonia funebre. Le altre celebrazioni del mattino all’abbazia di Pontida sono sospese.