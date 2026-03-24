Alessandra Todde sconcertante su Delmastro: "Ci voleva caienna d'Italia"

"Non voglio entrare nel merito delle dimissioni, ma credo che siano dimissioni opportune". Lo ha affermato la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, a Bruxelles, per l'evento "Einsten Telescope - La grande infrastruttura scientifica in Europa per la ricerca sulle onde gravitazionali".

Poi però la governatrice della Sardegna si lascia andare a parole piuttosto dure su Delmastro: "Per quanto riguarda la Sardegna, quello che posso dire e' che noi abbiamo un conto aperto con il sottosegretario Delmastro per il tema dei 41 bis, ha fatto delle scelte unilaterali trasformando le nostre carceri in deposito per i carcerati 41 bis. - ha proseguito - Ha trasformato la Sardegna o a cercato di trasformare la Sardegna in una caienna d'Italia. Quindi sicuramente in Sardegna non ha lasciato un buon ricordo".