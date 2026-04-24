Gratteri fa sbiancare Floris: "Delmastro ha fatto due cose giuste". E FdI si scatena...

A volte può accadere. Sei sicuro di sentire il solito ritornello e invece avviene esattamente l'inverso. E così accade che a DiMartedì, il talk show di approfondimento politico di La7, la voce del procuratore Nicola Gratteri pronunci queste parole: "So che state gridando tutti allo scandalo Delmastro, però vi devo dire che Delmastro ha fatto due cose buone. Ha ripristinato nella sostanza il 41 bis, perché l'idea era lo smantellamento del 41 bis. Seconda cosa che ha fatto, una circolare che io ho letto prima che venisse pubblicata, mi ha chiesto il parere, è per chiudere di nuovo le celle per i detenuti di alta sicurezza che prima comandavano tutte le carte".

Sentire Gratteri che esalta Delmastro, proprio il frontman del "No" al referendum nello studio di La7 ha fatto inevitabilmente sbiancare Floris. Ma Gratteri non si è fermato e così ha continuato il suo percorso nell'elogio dell'ex sottosegretario.